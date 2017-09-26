Ход лечения
04.12.2017
Мы закрываем сбор средств для Маши. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Химиотерапия в РДКБ завершена. По данным МРТ, достигнут полный эффект! Для закрепления успеха девочка переведена в Онкоцентр им. Н.Н. Блохина, где проводится лучевая терапия, и по ее окончании Маша с мамой поедут домой
10.10.2017
Операция у Маши прошла успешно, но одного только хирургического лечения недостаточно. Сейчас Маше для успешного завершения лечения нужно пройти химиотерапию в Российской детской клинической больнице. При ее диагнозе терапия согласно современным протоколам дает отличные шансы на выздоровление, но Маша для России — иностранка, и любое лечение в российских клиниках должно оплачиваться. Лечение в РДКБ обойдется в 1 355 000 рублей. Мы возобновляем сбор средств на лечение девочки в рамках проекта «Помощь гражданам иностранных государств».
26.09.2017
Мы закрываем сбор средств для Маши, вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Маша прооперирована, все прошло благополучно. Теперь ей предстоит химиотерапия. Девочка переводится в Российскую детскую клиническую больницу.
Статьи о Маше
Серьезная Маша
Маше Ивановой пришлось приехать в Москву лечиться. Такие опухоли, как у нее, в Казахстане не лечат, а в Москве у Маши есть все шансы на выздоровление. Но лечение для девочки здесь полностью платное.