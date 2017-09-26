Операция у Маши прошла успешно, но одного только хирургического лечения недостаточно. Сейчас Маше для успешного завершения лечения нужно пройти химиотерапию в Российской детской клинической больнице. При ее диагнозе терапия согласно современным протоколам дает отличные шансы на выздоровление, но Маша для России — иностранка, и любое лечение в российских клиниках должно оплачиваться. Лечение в РДКБ обойдется в 1 355 000 рублей. Мы возобновляем сбор средств на лечение девочки в рамках проекта «Помощь гражданам иностранных государств».