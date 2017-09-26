Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Маша Иванова

Сбор завершен
ДиагнозГерминома гипофиза
Городг. Алматы (Казахстан)
Возраст17 лет
Поделиться:

Ход лечения

04.12.2017

Мы закрываем сбор средств для Маши. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Химиотерапия в РДКБ завершена. По данным МРТ, достигнут полный эффект! Для закрепления успеха девочка переведена в Онкоцентр им. Н.Н. Блохина, где проводится лучевая терапия, и по ее окончании Маша с мамой поедут домой

10.10.2017

Операция у Маши прошла успешно, но одного только хирургического лечения недостаточно. Сейчас Маше для успешного завершения лечения нужно пройти химиотерапию в Российской детской клинической больнице. При ее диагнозе терапия согласно современным протоколам дает отличные шансы на выздоровление, но Маша для России — иностранка, и любое лечение в российских клиниках должно оплачиваться. Лечение в РДКБ обойдется в 1 355 000 рублей. Мы возобновляем сбор средств на лечение девочки в рамках проекта «Помощь гражданам иностранных государств».

26.09.2017

Мы закрываем сбор средств для Маши, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Маша прооперирована, все прошло благополучно. Теперь ей предстоит химиотерапия. Девочка переводится в Российскую детскую клиническую больницу.

Весь ход лечения

Статьи о Маше

10.10.2017

Серьезная Маша

Маше Ивановой пришлось приехать в Москву лечиться. Такие опухоли, как у нее, в Казахстане не лечат, а в Москве у Маши есть все шансы на выздоровление. Но лечение для девочки здесь полностью платное.

Все статьи

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari