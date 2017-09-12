29.01.2019 Зоя закончила основное лечение. Чувствует себя по-разному: бывает и слабость, и боли. Нужны диагностические исследования, которые не получается выполнить по месту жительства, поэтому Зоя будет наблюдаться в Москве.

20.06.2018 Зоя дома, чувствует себя неплохо. На 10 июля намечено очередное введение «Китруды», после чего предстоит ПЭТ/КТ.

28.05.2018 Зоя будет получать поддерживающую терапию «Китрудой» по рекомендации врачей, минимум до шести месяцев. Через некоторое время нужно выполнить ПЭТ/КТ-исследование с целью контроля.

25.02.2018 Зоя в ремиссии, признаков активной опухоли нет. Ей проведена аутотрансплантация костного мозга в НМХЦ им. Пирогова.

12.01.2018 Зоя прошла консультацию в НМХЦ им. Пирогова, и через три дня будет решен вопрос о ее госпитализации и дальнейшем лечении.

01.11.2017 Зое рекомендована лучевая терапия на базе Центра детской гематологии (которую, как предполагается, она будет проходить в амбулаторном режиме), а также высокодозная химиотерапия с аутотрансплантацией стволовых клеток.

11.10.2017 Зоя госпитализируется в связи с ухудшением состояния для обследования и определения дальнейшей тактики лечения.

29.09.2017 Мы закрываем сбор средств для Зои, вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Зоя приезжала на очередное введение «Китруды», чувствует себя неплохо. Скоро предстоит обследование.

12.09.2017 Зоя лечится от неходжкинской лимфомы в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Основная часть новообразования уже исчезла, но остается победить еще небольшой очаг опухоли. Для этого Зоя нуждается в противоопухолевом таргетном лекарстве «Китруда», которое хорошо зарекомендовало себя как раз в лечении таких лимфом. На курс препарата нужно собрать 342 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Зои.