Ход лечения
04.07.2018
Ребенок закончил полный курс стационарного лечения. 15 июня выписан домой на поддерживающую терапию, которая продлится полтора года, а раз в месяц будет приезжать в Онкоцентр на обследование и консультацию.
13.04.2018
Алтай приезжал для прохождения очередного этапа терапии, снова выписался и приедет в следующий раз 17 апреля.
26.03.2018
Ребенок выписан на перерыв в лечении после двух курсов терапии, 1 апреля приедет на продолжение терапии. Чувствует себя нормально, восстановился быстро.
Статьи об Алтае
Славе и Алтаю срочно нужен «Онкаспар»
Двум пациентам Онкоцентра им. Н.Н. Блохина — Славе Мингалиеву и Алтаю Адгозалову — срочно необходим препарат «Онкаспар». Всего нужно собрать 592 000 рублей. Без вашей помощи семьям мальчиков не справиться.