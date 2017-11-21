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Алтай Адгозалов

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Тверь
Возраст7 лет
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Ход лечения

04.07.2018

Ребенок закончил полный курс стационарного лечения. 15 июня выписан домой на поддерживающую терапию, которая продлится полтора года, а раз в месяц будет приезжать в Онкоцентр на обследование и консультацию.

13.04.2018

Алтай приезжал для прохождения очередного этапа терапии, снова выписался и приедет в следующий раз 17 апреля.

26.03.2018

Ребенок выписан на перерыв в лечении после двух курсов терапии, 1 апреля приедет на продолжение терапии. Чувствует себя нормально, восстановился быстро.

Весь ход лечения

Статьи об Алтае

21.11.2017

Славе и Алтаю срочно нужен «Онкаспар»

Двум пациентам Онкоцентра им. Н.Н. Блохина — Славе Мингалиеву и Алтаю Адгозалову — срочно необходим препарат «Онкаспар». Всего нужно собрать 592 000 рублей. Без вашей помощи семьям мальчиков не справиться.

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