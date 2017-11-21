Слава продолжает получать лечение в Онкоцентре. Сейчас ему проводят третий протокол терапии (гормоны плюс химиотерапия), потом будет обследование и контрольная пункция. Если все будет хорошо, Славу выпишут на амбулаторное лечение по месту жительства, но он должен будет еще несколько раз приехать на обследования и пункции.