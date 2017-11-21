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Слава Мингалиев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Торжок, Тверская область
Возраст12 лет
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Ход лечения

13.04.2018

На фоне гормональной терапии у Славы упали показатели крови, ему вводят альбумин. Лечение продлится еще месяц или чуть больше. Мальчик очень хочет домой к друзьям.

29.03.2018

Слава продолжает получать лечение в Онкоцентре. Сейчас ему проводят третий протокол терапии (гормоны плюс химиотерапия), потом будет обследование и контрольная пункция. Если все будет хорошо, Славу выпишут на амбулаторное лечение по месту жительства, но он должен будет еще несколько раз приехать на обследования и пункции.

16.02.2018

Слава продолжает получать терапию в Онкоцентре. Он прошел 3 блока второго протокола. Через 10 дней планируется начать четвертый блок. Самочувствие сейчас не очень хорошее из-за осложнений химиотерапии.

Весь ход лечения

Статьи о Славе

21.11.2017

Славе и Алтаю срочно нужен «Онкаспар»

Двум пациентам Онкоцентра им. Н.Н. Блохина — Славе Мингалиеву и Алтаю Адгозалову — срочно необходим препарат «Онкаспар». Всего нужно собрать 592 000 рублей. Без вашей помощи семьям мальчиков не справиться.

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