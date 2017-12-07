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Тимофей Христофоров

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городг. Якутск
Возраст7 лет
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Ход лечения

09.02.2018

Тимофей выписан.

02.02.2018

Состояние стабильное. Появились собственные тромбоциты, от переливаний крови пока решено воздержаться. Продолжает получать плановую терапию.

10.01.2018

29 декабря проведена доливка донорских клеток. Тромбоциты пока остаются низкими. В остальном все планово.

Весь ход лечения

Статьи о Тимофее

7.12.2017

Помочь Тимофею

Тимофей Христофоров лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. У мальчика острый миелобластный лейкоз. Сейчас он нуждается в дорогом противогрибковом препарате «Ноксафил».

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