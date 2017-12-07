Ход лечения
09.02.2018
Тимофей выписан.
02.02.2018
Состояние стабильное. Появились собственные тромбоциты, от переливаний крови пока решено воздержаться. Продолжает получать плановую терапию.
10.01.2018
29 декабря проведена доливка донорских клеток. Тромбоциты пока остаются низкими. В остальном все планово.
Статьи о Тимофее
Помочь Тимофею
Тимофей Христофоров лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. У мальчика острый миелобластный лейкоз. Сейчас он нуждается в дорогом противогрибковом препарате «Ноксафил».