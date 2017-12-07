Тимур приехал на лечение в Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина в середине ноября. У юноши острый миелобластный лейкоз, он получает плановое лечение. Сейчас для проведения «химии» и сопроводительной терапии для Тимура нужно купить несколько препаратов: противоопухолевый «Дакоген», иммуноглобулин «Октагам» и антибиотик «Меронем» — общей стоимостью 405 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Тимура.