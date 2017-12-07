|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|с. Репное, Белгородская область
|Возраст
|23 года
Ход лечения
12.01.2018
Нам сообщили, что совсем недавно, после первых этапов химиотерапии, семья Тимура приняла решение о продолжении лечения юноши в Израиле. Удачи!
15.12.2017
Мы закрываем сбор средств для Тимура, вся необходимая сумма собрана, спасибо!
07.12.2017
Тимур приехал на лечение в Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина в середине ноября. У юноши острый миелобластный лейкоз, он получает плановое лечение. Сейчас для проведения «химии» и сопроводительной терапии для Тимура нужно купить несколько препаратов: противоопухолевый «Дакоген», иммуноглобулин «Октагам» и антибиотик «Меронем» — общей стоимостью 405 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Тимура.
Статьи о Тимуре
Хорошему человеку нужна помощь
Тимуру Колпину 17 лет, он отзывчивый и смелый. А еще у него острый миелобластный лейкоз, и ему очень нужны лекарства, которых в Онкоцентре им. Н.Н. Блохина сейчас нет. Помогите Тимуру.