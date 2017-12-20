|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|с. Журавка-Первая, Белгородская область
|Возраст
|14 лет
Ход лечения
13.04.2018
Женя продолжает получать лечение в Онкоцентре в амбулаторном режиме, оно продлится до середины мая.
29.03.2018
Женя продолжает получать лечение в Онкоцентре. Трансплантация от брата прошла позже, чем планировалось: 28 февраля. Сейчас Женя нахожится на амбулаторной квартире фонда, 2-3 раза в неделю приходит в клинику для контроля. Признаков РТПХ не наблюдается.
29.01.2018
После проведенной терапии наблюдается улучшение. На 8 февраля запланирована трансплантация костного мозга от полностью совместимого донора — Жениного брата.
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