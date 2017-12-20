Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Евгений Цыгулев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
Городс. Журавка-Первая, Белгородская область
Возраст14 лет
Поделиться:

Ход лечения

13.04.2018

Женя продолжает получать лечение в Онкоцентре в амбулаторном режиме, оно продлится до середины мая.

29.03.2018

Женя продолжает получать лечение в Онкоцентре. Трансплантация от брата прошла позже, чем планировалось: 28 февраля. Сейчас Женя нахожится на амбулаторной квартире фонда, 2-3 раза в неделю приходит в клинику для контроля. Признаков РТПХ не наблюдается.

29.01.2018

После проведенной терапии наблюдается улучшение. На 8 февраля запланирована трансплантация костного мозга от полностью совместимого донора — Жениного брата.

Весь ход лечения

Статьи о Жене

20.12.2017

Двойной удар болезни

Жене Цыгулеву не повезло дважды. Сначала он заболел острым лимфобластным лейкозом, вылечился, а через год у него обнаружили острый миелобластный лейкоз.

Все статьи

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari