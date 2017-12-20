Женя продолжает получать лечение в Онкоцентре. Трансплантация от брата прошла позже, чем планировалось: 28 февраля. Сейчас Женя нахожится на амбулаторной квартире фонда, 2-3 раза в неделю приходит в клинику для контроля. Признаков РТПХ не наблюдается.