20.07.2020
Умер Максим Зенченко.
Весь последний месяц мальчик провел в реанимации. У него была тяжелая РТПХ с поражением легких, и ему было очень трудно дышать. И справиться с этим осложнением не удавалось, хотя врачи перепробовали буквально все возможные лекарства.
Максим болел с самого рождения. Хроническая гранулематозная болезнь — один из самых серьезных первичных иммунодефицитов, и шанс мальчику давала только трансплантация костного мозга. Да, это шанс, но это всегда и большой риск, причем, к сожалению, не все зависит от врачей и лекарств — медицина неточная наука. Что-то зависит от простого везения. И Максиму, несмотря на все его удивительное присутствие духа, несмотря на мужество и заботу его родных, несмотря на постоянное внимание врачей и участие благотворителей, все-таки не повезло.
Максима любили все, кто был рядом с ним.
Светлая память. Сил маме и бабушке.
20.06.2020
К сожалению, у Максима выраженная дыхательная недостаточность, неврологические проблемы. Мальчику нужна интенсивная терапия.
02.06.2020
Основная проблема — все еще хроническая РТПХ с преимущественным поражением легких. Максиму рекомендованы ингаляции препаратом «Вентолин небулы».
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