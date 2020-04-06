Умер Максим Зенченко.

Весь последний месяц мальчик провел в реанимации. У него была тяжелая РТПХ с поражением легких, и ему было очень трудно дышать. И справиться с этим осложнением не удавалось, хотя врачи перепробовали буквально все возможные лекарства.

Максим болел с самого рождения. Хроническая гранулематозная болезнь — один из самых серьезных первичных иммунодефицитов, и шанс мальчику давала только трансплантация костного мозга. Да, это шанс, но это всегда и большой риск, причем, к сожалению, не все зависит от врачей и лекарств — медицина неточная наука. Что-то зависит от простого везения. И Максиму, несмотря на все его удивительное присутствие духа, несмотря на мужество и заботу его родных, несмотря на постоянное внимание врачей и участие благотворителей, все-таки не повезло.

Максима любили все, кто был рядом с ним.

Светлая память. Сил маме и бабушке.