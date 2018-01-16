Ход лечения
03.08.2018
Родители Муслимы приняли решение уехать домой. Ситуация у девочки по-прежнему тяжелая, но, как бы то ни было, все возможное для нее было сделано.
20.07.2018
Муслима проходила курс лучевой терапии в Онкоцентре имени Блохина: ей облучали опухоль головного мозга. Девочка хорошо перенесла облучение и сейчас вернулась в Российскую детскую клиническую больницу.
10.07.2018
Мы закрываем сбор средств для Муслимы. Спасибо!
Статьи о Муслиме
Мамина дочка Муслима
У маленькой девочки с длинными ресницами и красивым именем Муслима острый лимфобластный лейкоз. В родном Самарканде врачи ничем не смогли помочь Муслиме.