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Муслима Бахриева

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Самарканд, Узбекистан
Возраст9 лет
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Ход лечения

03.08.2018

Родители Муслимы приняли решение уехать домой. Ситуация у девочки по-прежнему тяжелая, но, как бы то ни было, все возможное для нее было сделано.

20.07.2018

Муслима проходила курс лучевой терапии в Онкоцентре имени Блохина: ей облучали опухоль головного мозга. Девочка хорошо перенесла облучение и сейчас вернулась в Российскую детскую клиническую больницу.

10.07.2018

Мы закрываем сбор средств для Муслимы. Спасибо!

Весь ход лечения

Статьи о Муслиме

16.01.2018

Мамина дочка Муслима

У маленькой девочки с длинными ресницами и красивым именем Муслима острый лимфобластный лейкоз. В родном Самарканде врачи ничем не смогли помочь Муслиме.

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