Ход лечения
07.06.2018
Ульяна выписана. Она в стабильном состоянии, есть минимальный ответ на терапию. Лечение будет продолжаться по месту жительства, нужными лекарствами Ульяну снабдили, а в конце лета она приедет на контрольное обследование.
01.06.2018
Мы закрываем сбор средств для Ульяны. Спасибо!
17.05.2018
Состояние Ульяны стабильное, инфекций нет. Сейчас девочка, как и несколько других пациентов Центра с таким же диагнозом, нуждается в препарате «фактора роста» — «Неуластим». Он стимулирует выработку лейкоцитов. На лекарство необходимо собрать 255 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для девочки и других пациентов Центра.
Статьи об Ульяне
Ульяна и мечта о школе
Ульяна Красницкая на первый взгляд ничем не отличается от сверстников. Но на самом деле это не совсем так. Сейчас девочка лечится от апластической анемии и почти не покидает больничную палату.