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Ульяна Красницкая

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городг. Краснодар
Возраст15 лет
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Ход лечения

07.06.2018

Ульяна выписана. Она в стабильном состоянии, есть минимальный ответ на терапию. Лечение будет продолжаться по месту жительства, нужными лекарствами Ульяну снабдили, а в конце лета она приедет на контрольное обследование.

01.06.2018

Мы закрываем сбор средств для Ульяны. Спасибо!

17.05.2018

Состояние Ульяны стабильное, инфекций нет. Сейчас девочка, как и несколько других пациентов Центра с таким же диагнозом, нуждается в препарате «фактора роста» — «Неуластим». Он стимулирует выработку лейкоцитов. На лекарство необходимо собрать 255 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для девочки и других пациентов Центра.

Весь ход лечения

Статьи об Ульяне

23.01.2018

Ульяна и мечта о школе

Ульяна Красницкая на первый взгляд ничем не отличается от сверстников. Но на самом деле это не совсем так. Сейчас девочка лечится от апластической анемии и почти не покидает больничную палату.

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