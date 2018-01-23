Состояние Ульяны стабильное, инфекций нет. Сейчас девочка, как и несколько других пациентов Центра с таким же диагнозом, нуждается в препарате «фактора роста» — «Неуластим». Он стимулирует выработку лейкоцитов. На лекарство необходимо собрать 255 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для девочки и других пациентов Центра.