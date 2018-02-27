Ход лечения
18.04.2018
В первых числах апреля Маша приезжала в РДКБ на курс «Адцетриса». Сейчас она дома, учится, гуляет, на проверку приедет в июле. Перед проверкой Маше необходимо пройти ПЭТ-исследование, которое, к сожалению, по месту ее жительства не делают.
14.03.2018
Мы закрываем сбор средств для Маши, вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
27.02.2018
У Маши болезнь Ходжкина, девочка лечится в Российской детской клинической больнице с прошлого лета. После нескольких блоков химиотерапии Маша вышла в ремиссию, но вскоре у нее обнаружили псевдопапиллярную опухоль поджелудочной железы — еще одно новообразование, которое нужно было удалять. Операция прошла благополучно, но планы на терапию пришлось изменить, и сейчас Маша нуждается в современном противоопухолевом препарате «Адцетрис» стоимостью 813 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для девочки.
Статьи о Маше
Выбрать жизнь в ритме танца
В ноябре 2016 года у 14-летней Маши Дубасовой из Тарусы вдруг заболел живот. Не остро, а так, как будто что-то внутри постоянно тянуло.