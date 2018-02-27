У Маши болезнь Ходжкина, девочка лечится в Российской детской клинической больнице с прошлого лета. После нескольких блоков химиотерапии Маша вышла в ремиссию, но вскоре у нее обнаружили псевдопапиллярную опухоль поджелудочной железы — еще одно новообразование, которое нужно было удалять. Операция прошла благополучно, но планы на терапию пришлось изменить, и сейчас Маша нуждается в современном противоопухолевом препарате «Адцетрис» стоимостью 813 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для девочки.