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Дарья Фомиченко

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Ходжкина
Городг. Липецк
Возраст22 года
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Ход лечения

02.07.2018

Сейчас Даша находится в отделении стационара кратковременного лечения. Ей предстоит последний этап лечения после аутотрансплантации — лучевая терапия. Все планово.

16.05.2018

Даша закончила курс терапии с «Адцетрисом», у девочки наблюдается положительная динамика. Теперь она госпитализируется в подростковое отделение для проведения аутотрансплантации.

08.05.2018

Мы закрываем сбор средств для Даши. Спасибо!

Весь ход лечения

Статьи о Даше

13.03.2018

Даша мечтает увидеть норвежские фьорды

Даше Фомиченко 16 лет. Через несколько дней, 20 марта, ей исполнится 17. Сейчас она в Центре гематологии им. Дмитрия Рогачева. Готовится к химиотерапии. У нее рецидив лимфомы Ходжкина.

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