13.03.2018

Даша мечтает увидеть норвежские фьорды

Даше Фомиченко 16 лет. Через несколько дней, 20 марта, ей исполнится 17. Сейчас она в Центре гематологии им. Дмитрия Рогачева. Готовится к химиотерапии. У нее рецидив лимфомы Ходжкина.