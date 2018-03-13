Ход лечения
02.07.2018
Сейчас Даша находится в отделении стационара кратковременного лечения. Ей предстоит последний этап лечения после аутотрансплантации — лучевая терапия. Все планово.
16.05.2018
Даша закончила курс терапии с «Адцетрисом», у девочки наблюдается положительная динамика. Теперь она госпитализируется в подростковое отделение для проведения аутотрансплантации.
08.05.2018
Мы закрываем сбор средств для Даши. Спасибо!
Статьи о Даше
Даша мечтает увидеть норвежские фьорды
Даше Фомиченко 16 лет. Через несколько дней, 20 марта, ей исполнится 17. Сейчас она в Центре гематологии им. Дмитрия Рогачева. Готовится к химиотерапии. У нее рецидив лимфомы Ходжкина.