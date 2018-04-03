31.01.2019
Вчера не стало Полины Бетиной. Она умерла в реанимации рязанской больницы.
Первое время после трансплантации была надежда, что девочку удастся спасти. Признаков лейкоза не было, с инфекциями врачи более или менее успешно боролись. Но в начале сентября анализ крови показал бурный рост числа лейкоцитов, бластные клетки — и после этого никакой надежды уже не было. Полину выписали домой, под опеку паллиативного проекта фонда.
Полина прожила на свете меньше десяти лет. Она была единственным ребенком в семье. До болезни и даже в больнице она с удовольствием училась, рисовала, мечтала. Ее любили все, ей старались помочь все, и она платила окружающим такой же любовью.
Светлая память. Сил родителям.
07.09.2018
Полина выписывается для проведения симптоматической терапии по месту жительства.
23.08.2018
Более двух месяцев после трансплантации. По лейкозу все хорошо. Три дня назад Полине провели операцию на верхней челюсти, где в последние несколько месяцев был очаг инфекции. Полина уже переведена из послеоперационной реанимации обратно в палату.
27.07.2018
С момента гаплотрансплантации прошло почти полтора месяца. Грибковая инфекция пока сохраняется, но температура сейчас нормальная, продолжается плановая терапия.
20.06.2018
Несколько дней назад Полине проведена трансплантация. Врачей беспокоят инфекционные проблемы у девочки (у нее серьезная грибковая инфекция), но, к счастью, температура нормальная. Нужны переливания тромбоцитов. Продолжается плановая терапия.
28.05.2018
По лейкозу — ремиссия, но после терапии с «Эвольтрой» есть серьезные инфекционные осложнения. Кроме того, у девочки, несмотря на переливания донорских тромбоцитов, резко снижен уровень этих клеток. Продолжается противогрибковая и другая терапия, введения донорских гранулоцитов.
24.04.2018
Из-за тяжелых инфекционных осложнений Полине срочно нужны переливания донорских гранулоцитов. Группа крови — третья, резус-фактор у Полины положительный, доноры принимаются как с положительным, так и с отрицательным резус-фактором.
11.04.2018
Мы закрываем сбор средств для Полины. Спасибо!
03.04.2018
У 8-летней Полины ранний рецидив. Всего год назад она начала лечение от острого лимфобластного лейкоза, и вот болезнь вернулась. Впереди трансплантация костного мозга, а пока девочке необходим эффективный противоопухолевый препарат «Эвольтра» стоимостью 776 700 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для девочки.
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Ждать времени нет
У Полины Бетиной ранний рецидив. Всего год назад она начала лечиться от острого лимфобластного лейкоза, но неожиданно для всех болезнь вернулась.