Вчера не стало Полины Бетиной. Она умерла в реанимации рязанской больницы.

Первое время после трансплантации была надежда, что девочку удастся спасти. Признаков лейкоза не было, с инфекциями врачи более или менее успешно боролись. Но в начале сентября анализ крови показал бурный рост числа лейкоцитов, бластные клетки — и после этого никакой надежды уже не было. Полину выписали домой, под опеку паллиативного проекта фонда.

Полина прожила на свете меньше десяти лет. Она была единственным ребенком в семье. До болезни и даже в больнице она с удовольствием училась, рисовала, мечтала. Ее любили все, ей старались помочь все, и она платила окружающим такой же любовью.

Светлая память. Сил родителям.