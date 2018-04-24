Ход лечения
19.10.2018
Артем был на проверке, трансплантат функционирует, мальчик снова уехал домой. Вернется в больницу на обследование в ноябре.
21.06.2018
Два месяца после трансплантации. Все благополучно. Артем выписан под наблюдение врача по месту жительства.
16.05.2018
Трансплантация проведена, состояние стабильное. Костный мозг уже заработал, признаков острой РТПХ не выявлено. Видимых очагов инфекции нет. Продолжена плановая терапия.
Статьи об Артеме
Артем мечтает найти друзей
У 8-летнего Артема из Казани острый лимфобластный лейкоз. Его спасет пересадка костного мозга. Донором станет его мама.