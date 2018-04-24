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Артем Тимофеев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Казань
Возраст14 лет
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Ход лечения

19.10.2018

Артем был на проверке, трансплантат функционирует, мальчик снова уехал домой. Вернется в больницу на обследование в ноябре.

21.06.2018

Два месяца после трансплантации. Все благополучно. Артем выписан под наблюдение врача по месту жительства.

16.05.2018

Трансплантация проведена, состояние стабильное. Костный мозг уже заработал, признаков острой РТПХ не выявлено. Видимых очагов инфекции нет. Продолжена плановая терапия.

Весь ход лечения

Статьи об Артеме

24.04.2018

Артем мечтает найти друзей

У 8-летнего Артема из Казани острый лимфобластный лейкоз. Его спасет пересадка костного мозга. Донором станет его мама.

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