Операция пока не проведена: когда Фарида в последний раз приезжала в Онкоцентр, оплаченный эндопротез еще не поступил в клинику. Следующий визит в Онкоцентр на плановый осмотр будет через несколько дней, и тогда, как мы все надеемся, может появиться информация о дате операции.