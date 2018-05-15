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Фарида Гаджимурадова

Сбор завершен
ДиагнозОстеосаркома
Городс. Аладали (Респ. Дагестан)
Возраст14 лет
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Ход лечения

04.10.2018

Операция успешно прошла 6 сентября, сейчас Фарида на амбулаторном лечении, приходит в Онкоцентр на пункции. После операции жидкости в суставе было много, и пункции делали каждый день, потом раз в 2-3 дня. Завтра будет очередная пункция, и если ее результат будет хорошим, Фариду отпустят домой до конца ноября.

17.07.2018

Операцию Фариде перенесли на сентябрь.

04.07.2018

Операция пока не проведена: когда Фарида в последний раз приезжала в Онкоцентр, оплаченный эндопротез еще не поступил в клинику. Следующий визит в Онкоцентр на плановый осмотр будет через несколько дней, и тогда, как мы все надеемся, может появиться информация о дате операции.

Весь ход лечения

Статьи о Фариде

15.05.2018

Рисовать, не бояться и жить

Восьмилетняя Фарида Гаджимурадова лечится от остеосаркомы. Скоро операция, девочка старается не плакать и не бояться.

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