Ход лечения
04.10.2018
Операция успешно прошла 6 сентября, сейчас Фарида на амбулаторном лечении, приходит в Онкоцентр на пункции. После операции жидкости в суставе было много, и пункции делали каждый день, потом раз в 2-3 дня. Завтра будет очередная пункция, и если ее результат будет хорошим, Фариду отпустят домой до конца ноября.
17.07.2018
Операцию Фариде перенесли на сентябрь.
04.07.2018
Операция пока не проведена: когда Фарида в последний раз приезжала в Онкоцентр, оплаченный эндопротез еще не поступил в клинику. Следующий визит в Онкоцентр на плановый осмотр будет через несколько дней, и тогда, как мы все надеемся, может появиться информация о дате операции.
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Рисовать, не бояться и жить
Восьмилетняя Фарида Гаджимурадова лечится от остеосаркомы. Скоро операция, девочка старается не плакать и не бояться.