Ход лечения
18.07.2018
Оля выписана на поддержку, все хорошо.
30.05.2018
Мы закрываем сбор средств для Оли. Спасибо!
22.05.2018
Оля лечится от острого лимфобластного лейкоза в Российской детской клинической больнице. На сегодняшний день девочка чувствует себя неплохо, но лечение продолжается, хотя больничный этап уже близится к концу. Сейчас Оле и еще нескольким пациентам РДКБ нужен противорвотный препарат «Китрил» стоимостью 112 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для Оли.
Статьи об Оле
Как вернуть Оле кошку
У обаятельной Оли Ивановой острый лимфобластный лейкоз. Она лечится в Российской детской клинической больнице, и ей нужно дорогое лекарство.