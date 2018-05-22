Оля лечится от острого лимфобластного лейкоза в Российской детской клинической больнице. На сегодняшний день девочка чувствует себя неплохо, но лечение продолжается, хотя больничный этап уже близится к концу. Сейчас Оле и еще нескольким пациентам РДКБ нужен противорвотный препарат «Китрил» стоимостью 112 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для Оли.