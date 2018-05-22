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Оля Иванова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Псков
Возраст9 лет
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Ход лечения

18.07.2018

Оля выписана на поддержку, все хорошо.

30.05.2018

Мы закрываем сбор средств для Оли. Спасибо!

22.05.2018

Оля лечится от острого лимфобластного лейкоза в Российской детской клинической больнице. На сегодняшний день девочка чувствует себя неплохо, но лечение продолжается, хотя больничный этап уже близится к концу. Сейчас Оле и еще нескольким пациентам РДКБ нужен противорвотный препарат «Китрил» стоимостью 112 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для Оли.

Статьи об Оле

23.05.2018

Как вернуть Оле кошку

У обаятельной Оли Ивановой острый лимфобластный лейкоз. Она лечится в Российской детской клинической больнице, и ей нужно дорогое лекарство.

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