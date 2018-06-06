02.04.2019
Мы получили печальную весть: Паша умер дома.
06.07.2018
Мы закрываем сбор средств для Паши. Спасибо!
Врачи приняли решение о дальнейшем лечении мальчика: он получит еще два блока терапии по месту жительства, а потом приедет в РДКБ на аутотрансплантацию.
06.06.2018
У Паши нейробластома, он лечится в Российской детской клинической больнице. Несмотря на болезнь, это очень подвижный, общительный, дружелюбный мальчик. Паша нуждается в аутотрансплантации костного мозга, во время которой пациенту вводят его собственные гемопоэтические клетки, собранные заранее. Это нужно для того, чтобы организм мог восстановиться после высокодозной химиотерапии.
Однако пока врачам не удается собрать достаточное количество Пашиных клеток — препараты, обычно используемые для этой цели, в Пашином случае неэффективны. Поэтому необходима стимуляция специальным мобилизирующим препаратом «Мозобаил». Лекарство стоит 503 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для Паши.
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Сам себе донор
У 8-летнего Паши Акимова нейробластома. Он лечится в Российской детской клинической больнице и нуждается в дорогом лекарстве.