У Паши нейробластома, он лечится в Российской детской клинической больнице. Несмотря на болезнь, это очень подвижный, общительный, дружелюбный мальчик. Паша нуждается в аутотрансплантации костного мозга, во время которой пациенту вводят его собственные гемопоэтические клетки, собранные заранее. Это нужно для того, чтобы организм мог восстановиться после высокодозной химиотерапии.

Однако пока врачам не удается собрать достаточное количество Пашиных клеток — препараты, обычно используемые для этой цели, в Пашином случае неэффективны. Поэтому необходима стимуляция специальным мобилизирующим препаратом «Мозобаил». Лекарство стоит 503 000 рублей. В рамках проекта «Сопроводительная терапия» мы объявляем сбор средств для Паши.