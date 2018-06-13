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Дима Швецов

Сбор завершен
Диагнозострый лимфобластный лейкоз
Городг. Иркутск
Дата смерти6.11.2018
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07.11.2018

Вчера умер Дима Швецов.

Это огромное горе, о котором даже трудно писать. Еще месяц назад все надеялись, что Диму удастся спасти. И даже после выписки на паллиатив борьба продолжалась: оставалась надежда, что, может быть, где-то есть еще методы лечения, которые пока не испробованы и могли бы помочь мальчику... Но чуда не произошло.

Долгая болезнь сделала Диму грустным. Но в его недолгой жизни было и много радости: Диме все было интересно, он много читал, занимался спортом, даже в больнице учился играть на гитаре. Его любили окружающие, и он платил им любовью.

Светлая память.

26.10.2018

К сожалению, вновь появились признаки возвращения лейкоза. Диму выписывают для проведения симптоматической терапии по месту жительства.

26.09.2018

Состояние Димы стабильное, получает плановую терапию. Видимых очагов инфекции нет. Анализы неплохие.

31.08.2018

В начале августа проведена трансплантация. Состояние стабильное, температура нормальная, из проблем - цитомегаловирусная инфекция. Костный мозг пока функционирует недостаточно, но переливания компонентов крови уже не нужны.

27.07.2018

Дима получил терапию с «Блинцито», перенес ее хорошо и переходит в трансплантационное отделение.

27.06.2018

Мы закрываем сбор средств для Димы. Спасибо!

13.06.2018

У Димы ранний рецидив лейкоза. С марта 2018 года мальчик лечится в Центре детской гематологии, ему показана трансплантация костного мозга, а пока он проходит химиотерапию. К сожалению, стандартная противорецидивная терапия оказалась в Димином случае недостаточно эффективной, и поэтому перед трансплантацией он должен пройти лечение новейшим, очень эффективным и, увы, очень дорогостоящим препаратом «Блинцито» (блинатумомаб). Курс лекарства обойдется в 1 470 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Димы.

Статьи о Диме

13.06.2018

Он сказал только: «Mein Name ist Dima»

У Димы Швецова рецидив острого лимфобластного лейкоза. Ему предстоит трансплантация костного мозга.

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