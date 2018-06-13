Вчера умер Дима Швецов.

Это огромное горе, о котором даже трудно писать. Еще месяц назад все надеялись, что Диму удастся спасти. И даже после выписки на паллиатив борьба продолжалась: оставалась надежда, что, может быть, где-то есть еще методы лечения, которые пока не испробованы и могли бы помочь мальчику... Но чуда не произошло.

Долгая болезнь сделала Диму грустным. Но в его недолгой жизни было и много радости: Диме все было интересно, он много читал, занимался спортом, даже в больнице учился играть на гитаре. Его любили окружающие, и он платил им любовью.

Светлая память.