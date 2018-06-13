07.11.2018
Вчера умер Дима Швецов.
Это огромное горе, о котором даже трудно писать. Еще месяц назад все надеялись, что Диму удастся спасти. И даже после выписки на паллиатив борьба продолжалась: оставалась надежда, что, может быть, где-то есть еще методы лечения, которые пока не испробованы и могли бы помочь мальчику... Но чуда не произошло.
Долгая болезнь сделала Диму грустным. Но в его недолгой жизни было и много радости: Диме все было интересно, он много читал, занимался спортом, даже в больнице учился играть на гитаре. Его любили окружающие, и он платил им любовью.
Светлая память.
26.10.2018
К сожалению, вновь появились признаки возвращения лейкоза. Диму выписывают для проведения симптоматической терапии по месту жительства.
26.09.2018
Состояние Димы стабильное, получает плановую терапию. Видимых очагов инфекции нет. Анализы неплохие.
31.08.2018
В начале августа проведена трансплантация. Состояние стабильное, температура нормальная, из проблем - цитомегаловирусная инфекция. Костный мозг пока функционирует недостаточно, но переливания компонентов крови уже не нужны.
27.07.2018
Дима получил терапию с «Блинцито», перенес ее хорошо и переходит в трансплантационное отделение.
27.06.2018
Мы закрываем сбор средств для Димы. Спасибо!
13.06.2018
У Димы ранний рецидив лейкоза. С марта 2018 года мальчик лечится в Центре детской гематологии, ему показана трансплантация костного мозга, а пока он проходит химиотерапию. К сожалению, стандартная противорецидивная терапия оказалась в Димином случае недостаточно эффективной, и поэтому перед трансплантацией он должен пройти лечение новейшим, очень эффективным и, увы, очень дорогостоящим препаратом «Блинцито» (блинатумомаб). Курс лекарства обойдется в 1 470 000 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Димы.
Статьи о Диме
Он сказал только: «Mein Name ist Dima»
У Димы Швецова рецидив острого лимфобластного лейкоза. Ему предстоит трансплантация костного мозга.