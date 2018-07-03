01.05.2020 Максим выписан!
24.01.2020 Максим получает препараты «Бартизар» и «Ацеллбия». Ему лучше. Состояние клинически стабильное.
19.12.2019 Состояние стабильное, но у Максима есть собственные антитела, разрушающие клетки крови, что приводит к падению ее показателей. Ему проведена первая процедура плазмафереза, перенес удовлетворительно. Нужен также иммуноглобулин и препарат «Ацеллбия».
15.11.2019 Максим принимает многочисленные лекарства для борьбы с осложнениями и побочными действиями основного лечения: препараты для борьбы с инфекциями, «Джакави», «Авомит».
29.10.2019 Посттрансплантационные осложнения продолжаются, но ухудшений нет.
07.10.2019 Костный мозг пока функционирует слабо, но лучше: переливания крови нужны все реже. Остаются некоторые инфекционные проблемы и повышенное давление.
16.09.2019 Трансплантация проведена. Костный мозг функционирует пока не в полную силу, но переливания крови не нужны. Достоверных признаков РТПХ не выявлено. Мальчик получает плановую терапию для лечения и профилактики разнообразных инфекций.
23.08.2019 Мы закрываем сбор средств для Максима. Вчера на Пятом канале про мальчика вышел сюжет. За один день на его лечение было собрано 6 750 638 рублей. Это превышает необходимую сумму, и значит, мы сможем помочь другим детям. Спасибо!
21.08.2019 Максим наконец-то трансплантируется. Донор для него найден в Германии. Поиск и активация неродственного донора из международного регистра обойдется в 1 800 000 рублей. В рамках проекта «Поиск и активация донора костного мозга» мы объявляем сбор средств для мальчика.
24.04.2019 Мы закрываем сбор средств для Максима. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Максим пока выписан. Он будет продолжать терапию лекарствами «Джакави» и «Кинерет», а тем временем для него будет проводиться поиск донора костного мозга: лекарства предохраняют мальчика от ухудшений, но излечение для него возможно только после трансплантации.
13.04.2019 Максим продолжает плановую терапию, его состояние стабильное, не лихорадит, видимых инфекционных очагов тоже нет. Врачи выписали Максиму зарубежный препарат «Кинерет» стоимостью 478 000 рублей. Этот препарат подавляет тяжелые аутовоспалительные реакции (то есть воспаления без инфекционного процесса, возникающие как бы сами по себе) — именно то, что наиболее опасно при диагнозе Максима. Есть международные исследования, которые показывают его эффективность, и врачи надеются, что лекарство будет эффективно и в этом случае. В рамках проекта «Незарегистрированные лекарства» мы объявляем сбор средств для Максима.
23.07.2018 Мы закрываем сбор средств для Максима. Спасибо!
Максиму было проведено введение «Илариса». Мальчик перенес его хорошо, и самочувствие практически сразу начало улучшаться: снизилась лихорадка, исчезли кожные проблемы. Максим выписан до декабря.
03.07.2018 У Максима первичный иммунодефицит, аутовоспалительный синдром. При его варианте болезни справиться с осложнениями, облегчить боль в суставах и нормализовать температуру помогает иммунопрепарат «Иларис». На курс этого дорогостоящего лекарства необходимо 584 000 рублей. В рамках проекта «Иммунотерапия» мы объявляем сбор средств для мальчика.
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Четырехлетний джентльмен из Пскова
Справиться с букетом болезней Максиму Абидову поможет подобранное врачами лекарство — иммунопрепарат «Иларис».