01.05.2020 Максим выписан!

24.01.2020 Максим получает препараты «Бартизар» и «Ацеллбия». Ему лучше. Состояние клинически стабильное.

19.12.2019 Состояние стабильное, но у Максима есть собственные антитела, разрушающие клетки крови, что приводит к падению ее показателей. Ему проведена первая процедура плазмафереза, перенес удовлетворительно. Нужен также иммуноглобулин и препарат «Ацеллбия».

15.11.2019 Максим принимает многочисленные лекарства для борьбы с осложнениями и побочными действиями основного лечения: препараты для борьбы с инфекциями, «Джакави», «Авомит».

29.10.2019 Посттрансплантационные осложнения продолжаются, но ухудшений нет.

07.10.2019 Костный мозг пока функционирует слабо, но лучше: переливания крови нужны все реже. Остаются некоторые инфекционные проблемы и повышенное давление.

16.09.2019 Трансплантация проведена. Костный мозг функционирует пока не в полную силу, но переливания крови не нужны. Достоверных признаков РТПХ не выявлено. Мальчик получает плановую терапию для лечения и профилактики разнообразных инфекций.

23.08.2019 Мы закрываем сбор средств для Максима. Вчера на Пятом канале про мальчика вышел сюжет. За один день на его лечение было собрано 6 750 638 рублей. Это превышает необходимую сумму, и значит, мы сможем помочь другим детям. Спасибо!