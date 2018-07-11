Вчера не стало Полины Курбатовой.

У Полины был тяжелейший случай лейкоза, осложнившийся опасными инфекциями. Очень много людей пыталось спасти девочку. Врачи использовали для ее лечения самые современные препараты, благотворители помогали со средствами на покупку этих лекарств, доноры сдавали кровь и даже гранулоциты — это самый сложный вид донорства. Две недели назад Полине провели трансплантацию костного мозга. Это был единственный шанс для девочки. Но она не перенесла пересадку: развилась дыхательная недостаточность, и через день Полина умерла в реанимации.

Светлая память чудесной девочке - доброй, деликатной, талантливой.

Сил близким.