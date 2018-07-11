24.08.2018
Вчера не стало Полины Курбатовой.
У Полины был тяжелейший случай лейкоза, осложнившийся опасными инфекциями. Очень много людей пыталось спасти девочку. Врачи использовали для ее лечения самые современные препараты, благотворители помогали со средствами на покупку этих лекарств, доноры сдавали кровь и даже гранулоциты — это самый сложный вид донорства. Две недели назад Полине провели трансплантацию костного мозга. Это был единственный шанс для девочки. Но она не перенесла пересадку: развилась дыхательная недостаточность, и через день Полина умерла в реанимации.
Светлая память чудесной девочке - доброй, деликатной, талантливой.
Сил близким.
31.07.2018
Сейчас Полину будут лечить препаратом «Дарзалекс», а потом ей предстоит трансплантация костного мозга от папы. Продолжено предтрансплантационное обследование.
20.07.2018
Мы закрываем сбор средств для Полины. Спасибо!
11.07.2018
У Полины Курбатовой рецидив острого миелобластного лейкоза. Сейчас она проходит лечение в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, борется с осложнениями. В рамках противорецидивной терапии ей необходим курс противоопухолевого препарата «Вайдаза» стоимостью 385 200 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Полины.
Статьи о Полине
Второй шанс Полины
У Полины Курбатовой из Кирова рецидив. Два года назад врачи поставили ей диагноз острый миелобластный лейкоз. Сейчас ее готовят к трансплантации.