|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|г. Жердевка Тамбовской области
|Дата смерти
|21.01.2019
23.01.2019
Вчерашней ночью в больнице в Тамбове умерла Марина Кокорева.
У Марины был очень агрессивный лейкоз, который рецидивировал прямо во время терапии. Врачи предприняли отчаянную попытку спасти девочку: немедленная смена терапии и срочная трансплантация костного мозга от мамы. И некоторое время казалось, что все может получиться. Марина неплохо себя чувствовала, уехала домой. Но на днях мы получили из Тамбова известие, что у девочки вновь развился рецидив. И дальше все произошло очень быстро...
Марина была милой, всеми любимой и просто очень красивой девочкой.
Светлая память, сил родителям.
30.10.2018
68 день после трансплантации. Все по плану, дополнительная терапия не нужна. Марина в стабильном состоянии переводится в стационар кратковременного лечения.
26.09.2018
Чуть больше месяца после трансплантации. Резкое ухудшение, которое было в конце августа, к счастью, закончилось: Марина переведена обратно из реанимации, ей лучше, хотя еще сохраняется слабость. Но пока надо бороться с инфекциями: есть субфебрильная температура при низком уровне лейкоцитов. Также планируется исследование гормонального профиля.
29.08.2018
Пять дней назад Марине провели трансплантацию от мамы. Сегодня девочку решили перевести в отделение интенсивной терапии: у нее сепсис, снижение артериального давления, и нужно постоянное наблюдение. Марина получает антибиотики, инфузионную терапию и т. д.
30.07.2018
Мы закрываем сбор средств для Марины. Спасибо!
Марина проходит предтрансплантационное обследование. На фоне терапии с «Вайдазой» были инфекционные осложнения, и врачи приняли все необходимые меры, чтобы с ними справиться.
19.07.2018
У Марины рецидив острого миелобластного лейкоза, девочка продолжает лечение в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева. Марине уже точно понадобится трансплантация костного мозга, которая предварительно намечена на конец лета. Осталось только снова достичь ремиссии, для этого нужен противоопухолевый препарат «Вайдаза» стоимостью 299 600 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Марины.
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Болезнь вернулась, но Марина готова идти дальше
За несколько дней до выписки врачи обнаружили у Марины рецидив острого миелобластного лейкоза. И теперь лечение нужно продолжать.