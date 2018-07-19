Вчерашней ночью в больнице в Тамбове умерла Марина Кокорева.

У Марины был очень агрессивный лейкоз, который рецидивировал прямо во время терапии. Врачи предприняли отчаянную попытку спасти девочку: немедленная смена терапии и срочная трансплантация костного мозга от мамы. И некоторое время казалось, что все может получиться. Марина неплохо себя чувствовала, уехала домой. Но на днях мы получили из Тамбова известие, что у девочки вновь развился рецидив. И дальше все произошло очень быстро...

Марина была милой, всеми любимой и просто очень красивой девочкой.

Светлая память, сил родителям.