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Дамир Цоргаев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Элиста
Возраст12 лет
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Ход лечения

27.06.2019

Дамир выписан на поддержку.

03.09.2018

Дамир в стабильном состоянии, дополнительных лекарств не нужно. Продолжается терапия, этап консолидации. Лечение еще должно продлиться многие месяцы, но сейчас все планово.

15.08.2018

Мы закрываем сбор средств для Дамира. Спасибо!

Дамир продолжает терапию в стационаре кратковременного лечения, все по плану.

Весь ход лечения

Статьи о Дамире

9.08.2018

Путь Дамира

Дамир Цоргаев лечится от острого лейкоза. Дорогостоящий зарубежный препарат «Кидролаза» — следующий этап лечения.

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