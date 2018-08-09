Ход лечения
27.06.2019
Дамир выписан на поддержку.
03.09.2018
Дамир в стабильном состоянии, дополнительных лекарств не нужно. Продолжается терапия, этап консолидации. Лечение еще должно продлиться многие месяцы, но сейчас все планово.
15.08.2018
Мы закрываем сбор средств для Дамира. Спасибо!
Дамир продолжает терапию в стационаре кратковременного лечения, все по плану.
Статьи о Дамире
9.08.2018
Путь Дамира
Дамир Цоргаев лечится от острого лейкоза. Дорогостоящий зарубежный препарат «Кидролаза» — следующий этап лечения.