Лечение продолжается. Алиса переносит его неплохо, но иногда случаются недомогания. Сейчас в качестве сопроводительной терапии ей и другим детям в отделении Российской детской клинической больницы нужен противорвотный препарат «Китрил», которого не хватает в больнице. Стоимость запаса медикамента на отделение составляет 222 400 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Алисы и других детей из РДКБ.