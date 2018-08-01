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Алиса Брыкля

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Тверь
Возраст8 лет
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Ход лечения

27.12.2018

Алиса выписана на поддержку.

06.11.2018

Мы закрываем сбор средств для Алисы. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

02.11.2018

Лечение продолжается. Алиса переносит его неплохо, но иногда случаются недомогания. Сейчас в качестве сопроводительной терапии ей и другим детям в отделении Российской детской клинической больницы нужен противорвотный препарат «Китрил», которого не хватает в больнице. Стоимость запаса медикамента на отделение составляет 222 400 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Алисы и других детей из РДКБ.

Весь ход лечения

Статьи об Алисе

1.08.2018

Алиса из больничного зазеркалья

Алиса Брыкля лечится от острого лимфобластного лейкоза. Следующий этап терапии — препарат «Кидролаза».

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