Ход лечения
27.12.2018
Алиса выписана на поддержку.
06.11.2018
Мы закрываем сбор средств для Алисы. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
02.11.2018
Лечение продолжается. Алиса переносит его неплохо, но иногда случаются недомогания. Сейчас в качестве сопроводительной терапии ей и другим детям в отделении Российской детской клинической больницы нужен противорвотный препарат «Китрил», которого не хватает в больнице. Стоимость запаса медикамента на отделение составляет 222 400 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Алисы и других детей из РДКБ.
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Алиса из больничного зазеркалья
Алиса Брыкля лечится от острого лимфобластного лейкоза. Следующий этап терапии — препарат «Кидролаза».