Мы закрываем сбор средств для Димы. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Трансплантация Диме проведена, уже нет необходимости в обезболивании, но нужны переливания компонентов крови и стимуляция выработки лейкоцитов. В связи с потерей массы нужно дополнительно внутривенное питание. Остальные назначения плановые.