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Дима Репин

Сбор завершен
ДиагнозЛимфобластная лимфома
Городг. Липецк
Возраст12 лет
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Ход лечения

31.12.2018

Дима выписался для продолжения терапии и наблюдения по месту жительства. Все стабильно.

30.11.2018

Почти полтора месяца после трансплантации. Вчера повысилась температура, обнаружен бронхит, но в целом состояние у мальчика стабильное.

06.11.2018

Мы закрываем сбор средств для Димы. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Трансплантация Диме проведена, уже нет необходимости в обезболивании, но нужны переливания компонентов крови и стимуляция выработки лейкоцитов. В связи с потерей массы нужно дополнительно внутривенное питание. Остальные назначения плановые.

Весь ход лечения

Статьи о Диме

18.10.2018

Одно заветное желание: выздороветь

Диме Репину хочется вернуться домой, но сначала — трансплантация костного мозга.

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