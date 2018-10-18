Ход лечения
31.12.2018
Дима выписался для продолжения терапии и наблюдения по месту жительства. Все стабильно.
30.11.2018
Почти полтора месяца после трансплантации. Вчера повысилась температура, обнаружен бронхит, но в целом состояние у мальчика стабильное.
06.11.2018
Мы закрываем сбор средств для Димы. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Трансплантация Диме проведена, уже нет необходимости в обезболивании, но нужны переливания компонентов крови и стимуляция выработки лейкоцитов. В связи с потерей массы нужно дополнительно внутривенное питание. Остальные назначения плановые.
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Одно заветное желание: выздороветь
Диме Репину хочется вернуться домой, но сначала — трансплантация костного мозга.