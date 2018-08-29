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Даша Клевцова

Сбор завершен
ДиагнозРабдоидная опухоль почки
Городг. Москва
Возраст5 лет
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Ход лечения

23.01.2019

Даша продолжает метрономную химиотерапию лекарствами «Винорельбин» и «Циклофосфан».

16.12.2018

Даша в стабильном состоянии, продолжает химиотерапию в стационаре кратковременного лечения. Фонд помог ей с покупкой препарата «Винельбин».

22.11.2018

В начале ноября проведен очередной блок химиотерапии. Даша перенесла его удовлетворительно, состояние стабильное, не лихорадит, видимых очагов инфекции нет. Планируется продолжение терапии.

Весь ход лечения

Статьи о Даше

29.08.2018

Помочь малютке Даше

У Даши Клевцовой опасная опухоль почки. Девочка нуждается в противоопухолевой терапии.

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