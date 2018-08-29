Ход лечения
23.01.2019
Даша продолжает метрономную химиотерапию лекарствами «Винорельбин» и «Циклофосфан».
16.12.2018
Даша в стабильном состоянии, продолжает химиотерапию в стационаре кратковременного лечения. Фонд помог ей с покупкой препарата «Винельбин».
22.11.2018
В начале ноября проведен очередной блок химиотерапии. Даша перенесла его удовлетворительно, состояние стабильное, не лихорадит, видимых очагов инфекции нет. Планируется продолжение терапии.
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