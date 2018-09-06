По результатам обследования в Онкодиспансере Балашихи в феврале 2020 года у Кати выявили рецидив заболевания. Девушке заново пришлось ложиться в больницу на лечение. Сейчас Катя нуждается в двух препаратах: «Сертикан» и «Сорафениб», их стоимость 92 000 рублей.