Ход лечения
08.07.2020
Катя получает таблетки дома, самочувствие хорошее, сдает выпускные экзамены, ждет контрольной МРТ всего тела.
22.06.2020
Мы закрываем сбор средств для Кати. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
19.06.2020
По результатам обследования в Онкодиспансере Балашихи в феврале 2020 года у Кати выявили рецидив заболевания. Девушке заново пришлось ложиться в больницу на лечение. Сейчас Катя нуждается в двух препаратах: «Сертикан» и «Сорафениб», их стоимость 92 000 рублей.
Статьи о Кате
Катя будет работать в полиции
Катя Кузнецова лечится от остеосаркомы, совсем скоро ей предстоит операция по установке эндопротеза.