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Катя Кузнецова

Сбор завершен
ДиагнозОстеосаркома
Городп. Свердловский, Московская обл.
Возраст21 год
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Ход лечения

08.07.2020

Катя получает таблетки дома, самочувствие хорошее, сдает выпускные экзамены, ждет контрольной МРТ всего тела.

22.06.2020

Мы закрываем сбор средств для Кати. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

19.06.2020

По результатам обследования в Онкодиспансере Балашихи в феврале 2020 года у Кати выявили рецидив заболевания. Девушке заново пришлось ложиться в больницу на лечение. Сейчас Катя нуждается в двух препаратах: «Сертикан» и «Сорафениб», их стоимость 92 000 рублей.

Весь ход лечения

Статьи о Кате

6.09.2018

Катя будет работать в полиции

Катя Кузнецова лечится от остеосаркомы, совсем скоро ей предстоит операция по установке эндопротеза.

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