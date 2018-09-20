|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Магнитогорск, Челябинская область
|Возраст
|16 лет
Ход лечения
24.12.2019
На фоне проведенной терапии («Ацеллбия») достигнуто улучшение в виде нормализации уровня гемоглобина, некоторого снижения уровня антител. Состояние Иры стабильное, температура нормальная. Трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет. Для продолжения иммуносупрессивной терапии и дальнейшего наблюдения девочка выписана домой.
11.12.2019
Из проблем остается иммунный гемолиз — разрушение клеток крови. Поэтому Ире показано проведение иммуносупрессивной терапии препаратом «Ацеллбия».
06.12.2019
Мы закрываем сбор средств для Иры. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
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