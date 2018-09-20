Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Ира Викторова

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Магнитогорск, Челябинская область
Возраст16 лет
Поделиться:

Ход лечения

24.12.2019

На фоне проведенной терапии («Ацеллбия») достигнуто улучшение в виде нормализации уровня гемоглобина, некоторого снижения уровня антител. Состояние Иры стабильное, температура нормальная. Трансплантат функционирует, признаков РТПХ нет. Для продолжения иммуносупрессивной терапии и дальнейшего наблюдения девочка выписана домой.

11.12.2019

Из проблем остается иммунный гемолиз — разрушение клеток крови. Поэтому Ире показано проведение иммуносупрессивной терапии препаратом «Ацеллбия».

06.12.2019

Мы закрываем сбор средств для Иры. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Весь ход лечения

Статьи об Ире

20.09.2018

Будущей дрессировщице дельфинов нужна помощь

У Иры рецидив острого лимфобластного лейкоза. Ей необходим курс дорогостоящего противоопухолевого препарата.

Все статьи

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari