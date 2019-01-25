18.04.2019 У Арсена все хорошо, мальчик в ремиссии, сегодня выписывается на перерыв в терапии.
01.04.2019 Пока еще сохраняется риск иммунных и инфекционных осложнений в ранний период после трансплантации. Температура нормальная, терапия плановая.
01.03.2019 Трансплантат функционирует — правда, пока еще слабее нужного. Особых проблем сейчас нет, терапия плановая.
15.02.2019 Мы закрываем сбор средств для Арсена. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Трансплантация проведена несколько дней назад. Врачи ждут приживления донорских клеток.
25.01.2019 Арсен приехал из Тюмени на лечение в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева. У него острый лимфобластный лейкоз. Мальчику необходима трансплантация костного мозга: в его случае только она может помочь навсегда забыть о болезни. Донором Арсена станет папа. Перед пересадкой необходимо провести процедуру очистки трансплантата — она поможет избежать тяжелых иммунных осложнений. На очистку нужно собрать 1 100 000 рублей. В рамках проекта «Трансплантация костного мозга» мы объявляем сбор средств для Арсена.
09.01.2019 Арсен получил курс «Блинцито», перенес удовлетворительно. Продолжается плановая терапия.
15.12.2018 Арсен получил несколько блоков химиотерапии. Сохраняется высокий уровень минимальной остаточной болезни, поэтому следующим этапом планируется проведение курса терапии с препаратом «Блинцито»". В настоящее время отмечается восстановление кроветворения, состояние мальчика относительно стабильное.
26.11.2018 К сожалению, на стандартную терапию индукции (первый этап лечения) Арсен не ответил, поэтому почти сразу стало ясно, что мальчику потребуется более интенсивная химиотерапия и затем трансплантация костного мозга. Сейчас мальчик в стабильном состоянии, переносит терапию в целом неплохо.
01.11.2018 Арсен заболел летом: упал, подвернул ногу, и вдруг неожиданно поднялась температура. Сначала семья не придала особого значения этим симптомам, но температура не сбивалась, и мама решила обратиться в больницу. Лейкоз диагностировали сразу, и в сентябре 2018 года Арсен уже был в Центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. В качестве одного из важнейших препаратов химиотерапии мальчику необходим «Онкаспар». Лекарство стоимостью 199 223 рублей было оплачено из средств, собранных в ходе акции «Благотворительность вместо сувениров»-2018.
Статьи об Арсене
Арсен мечтает о чипсах
У Арсена Норкова острый лимфобластный лейкоз. Его начали лечить в Тюмени, но он так и не смог выйти в ремиссию, и теперь мальчик — пациент Центра детской гематологии Димы Рогачева.