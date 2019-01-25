18.04.2019 У Арсена все хорошо, мальчик в ремиссии, сегодня выписывается на перерыв в терапии.

01.04.2019 Пока еще сохраняется риск иммунных и инфекционных осложнений в ранний период после трансплантации. Температура нормальная, терапия плановая.

01.03.2019 Трансплантат функционирует — правда, пока еще слабее нужного. Особых проблем сейчас нет, терапия плановая.

15.02.2019 Мы закрываем сбор средств для Арсена. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Трансплантация проведена несколько дней назад. Врачи ждут приживления донорских клеток.

25.01.2019 Арсен приехал из Тюмени на лечение в Центр детской гематологии им. Димы Рогачева. У него острый лимфобластный лейкоз. Мальчику необходима трансплантация костного мозга: в его случае только она может помочь навсегда забыть о болезни. Донором Арсена станет папа. Перед пересадкой необходимо провести процедуру очистки трансплантата — она поможет избежать тяжелых иммунных осложнений. На очистку нужно собрать 1 100 000 рублей. В рамках проекта «Трансплантация костного мозга» мы объявляем сбор средств для Арсена.