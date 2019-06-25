Ход лечения
03.09.2019
Два месяца после трансплантации. У Саши перспектива скоро выписаться домой, но нужно дождаться результатов анализов. Практически все неплохо, инфекционных проблем нет. Девочка активная, веселая, любознательная, лидер в играх с детьми и волонтерами.
29.07.2019
Трансплантация проведена в самом конце июня, все хорошо. Костный мозг быстро прижился, кроветворение восстановлено, с основными инфекционными осложнениями девочка справилась, есть только минимальная РТПХ.
22.07. 2019
Мы закрываем сбор средств для Саши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Ваша помощь Саше
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Лекарства не помогают Саше Худяковой вылечиться от апластической анемии. Но трансплантация костного мозга должна помочь.