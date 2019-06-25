Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Саша Худякова

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
ГородАрхангельск
Возраст12 лет
Поделиться:

Ход лечения

03.09.2019

Два месяца после трансплантации. У Саши перспектива скоро выписаться домой, но нужно дождаться результатов анализов. Практически все неплохо, инфекционных проблем нет. Девочка активная, веселая, любознательная, лидер в играх с детьми и волонтерами.

29.07.2019

Трансплантация проведена в самом конце июня, все хорошо. Костный мозг быстро прижился, кроветворение восстановлено, с основными инфекционными осложнениями девочка справилась, есть только минимальная РТПХ.

22.07. 2019

Мы закрываем сбор средств для Саши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Весь ход лечения

Ваша помощь Саше

Все пожертвования

Статьи о Саше

25.06.2019

Александра, Александра

Лекарства не помогают Саше Худяковой вылечиться от апластической анемии. Но трансплантация костного мозга должна помочь.

Все статьи

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari