Вчера в реанимационном отделении Центра детской гематологии умерла Юля Шалагинова.

Надежды на Юлино выздоровление связывались с трансплантацией костного мозга, но они не оправдались. У Юли очень скоро наметились признаки очередного рецидива; кроме того, у девочки были тяжелые инфекции. Почти весь последний месяц она привела в реанимации. Врачи боролись до последнего дня, но болезнь оказалась сильнее.

Юля была единственным ребенком в семье. Она любила творчество и мечтала создавать красоту своими руками. А еще она была очень доброжелательным и деликатным ребенком, и ее все любили. Как жаль, что любовь не всегда может спасти.

Светлая память. Сил родителям.