|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Нижний Новгород
|Дата смерти
|21.04.2019
22.04.2019
Вчера в реанимационном отделении Центра детской гематологии умерла Юля Шалагинова.
Надежды на Юлино выздоровление связывались с трансплантацией костного мозга, но они не оправдались. У Юли очень скоро наметились признаки очередного рецидива; кроме того, у девочки были тяжелые инфекции. Почти весь последний месяц она привела в реанимации. Врачи боролись до последнего дня, но болезнь оказалась сильнее.
Юля была единственным ребенком в семье. Она любила творчество и мечтала создавать красоту своими руками. А еще она была очень доброжелательным и деликатным ребенком, и ее все любили. Как жаль, что любовь не всегда может спасти.
Светлая память. Сил родителям.
25.03.2019
У Юли проблемы: пневмония, дыхательная недостаточность, инфекции. Нужно интенсивное наблюдение и соответствующая терапия.
15.03.2019
Для борьбы с минимальной остаточной болезнью Юле назначены препараты «Дарзалекс» и «Венклекста».
15.02.2019
Все стабильно. Костный мозг начал функционировать (пока еще недостаточно), инфекционных очагов нет.
30.01.2019
Неделя после трансплантации. Костный мозг пока еще не функционирует. Состояние без ухудшений.
17.01.2019
Юля получает тотальное облучение тела (TBI) в рамках подготовки к трансплантации. Она уже переведена в трансплантационное отделение.
10.01.2019
Юле необходима трансплантация, но из-за минимальной остаточной болезни необходимо кондиционирование с дополнительными препаратами «Дарзалекс» и «Венклекста». Пока же Юля перенесла очередной блок химиотерапии - все прошло по плану, без осложнений.
19.12.2018
Юле необходим противоопухолевый препарат «Дарзалекс». Его стоимость 462 000 рублей. Лекарство было оплачено из средств, собранных в ходе [кции «Благотворительность вместо сувениров»-2018.
10.12.2018
Мы закрываем сбор средств для Юли. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Юля перенесла блок терапии с препаратом «Эвольтра». Он оказался недостаточно эффективным, поэтому сейчас девочка получает другое противоопухолевое лекарство — «Неларабин».
28.11.2018
Юля лечится в Центре детской гематологии им. Димы Рогачева от раннего рецидива острого лимфобластного лейкоза. Болезнь вернулась практически сразу после завершения терапии. Сейчас Юля получает противорецидивное лечение, и в скором времени ей понадобится трансплантация костного мозга — донором станет ее папа. Но папа подходит Юле лишь частично, поэтому перед пересадкой нужно провести процедуру очистки трансплантата. Она обойдется в 1 100 000 рублей. В рамках проекта «Трансплантация костного мозга» мы объявляем сбор средств для Юли.
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Сильная (и скромная) Юля нуждается в помощи
Юля Шалагинова нуждается в трансплантации костного мозга. Донором станет ее папа.