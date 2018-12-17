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Виталий Сибирцев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Прохладный, Кабардино-Балкарская Респ.
Возраст21 год
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Ход лечения

04.03.2019

Состояние стабильное, признаков РТПХ и инфекций нет, трансплантат функционирует. Проводится курс реабилитационного лечения в центре «Русское поле».

24.01.2019

Обследование через 30 дней после трансплантации показало ремиссию. Продолжена плановая терапия.

11.01.2019

Сегодня + 22 сутки после трансплантации. Состояние стабильное, температура нормальная, видимых очагов инфекции нет.

Весь ход лечения

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17.12.2018

«Я не позволяю себе сидеть без дела»

В процедуре «активация родственного донора» сейчас нуждается несколько пациентов Центра детской гематологии Димы Рогачева.

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