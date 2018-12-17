|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|г. Прохладный, Кабардино-Балкарская Респ.
|Возраст
|21 год
Ход лечения
04.03.2019
Состояние стабильное, признаков РТПХ и инфекций нет, трансплантат функционирует. Проводится курс реабилитационного лечения в центре «Русское поле».
24.01.2019
Обследование через 30 дней после трансплантации показало ремиссию. Продолжена плановая терапия.
11.01.2019
Сегодня + 22 сутки после трансплантации. Состояние стабильное, температура нормальная, видимых очагов инфекции нет.
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