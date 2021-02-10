Ход лечения
23.03.2021
Трансплантация проведена, приживление произошло в плановые сроки, признаков РТПХ и инфекций нет. Все хорошо. Семён переведен в отделение стационара кратковременного лечения.
01.03.2021
Семён проходит кондиционирование перед повторной трансплантацией, которая должна состояться через несколько дней.
24.02.2021
Мы закрываем сбор средств для Семёна. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Ваша помощь Семёну
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Для Семёна болезнь — это стратегия
В которой ему нужно обязательно победить, чтобы отправиться летом в байдарочный поход и начать планировать будущее.