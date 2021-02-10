Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Семён Чернов

Сбор завершен
ДиагнозАпластическая анемия
Городг. Владимир
Возраст15 лет
Поделиться:
Больше двух лет назад Семён перенес трансплантацию костного мозга по поводу апластической анемии. Донором стала сестра. Но возникла редкая проблема — отторжение трансплантата. Нужна повторная трансплантация, а дополнительно — профилактика опасной вирусной инфекции.

Ход лечения

23.03.2021

Трансплантация проведена, приживление произошло в плановые сроки, признаков РТПХ и инфекций нет. Все хорошо. Семён переведен в отделение стационара кратковременного лечения.

01.03.2021

Семён проходит кондиционирование перед повторной трансплантацией, которая должна состояться через несколько дней.

24.02.2021

Мы закрываем сбор средств для Семёна. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Весь ход лечения

Ваша помощь Семёну

Все пожертвования

Статьи о Семёне

10.02.2021

Для Семёна болезнь — это стратегия

В которой ему нужно обязательно победить, чтобы отправиться летом в байдарочный поход и начать планировать будущее.

Все статьи

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari