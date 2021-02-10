Больше двух лет назад Семён перенес трансплантацию костного мозга по поводу апластической анемии. Донором стала сестра. Но возникла редкая проблема — отторжение трансплантата. Нужна повторная трансплантация, а дополнительно — профилактика опасной вирусной инфекции.

Ход лечения 23.03.2021 Трансплантация проведена, приживление произошло в плановые сроки, признаков РТПХ и инфекций нет. Все хорошо. Семён переведен в отделение стационара кратковременного лечения. 01.03.2021 Семён проходит кондиционирование перед повторной трансплантацией, которая должна состояться через несколько дней. 24.02.2021 Мы закрываем сбор средств для Семёна. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо! Весь ход лечения