29.03.2021 У Вани все нормально. Раздвижку до конца еще не сделали, осталось примерно 3,5-4 см. Ваня ходит с одним костылем. Пока не работает, но читает много статей на английском и в скором времени планирует устроиться в интересный проект. Часто выходит на улицу. Уже привык к протезу, энергии скопилось так много, что иногда Ваня пешком поднимается на 12 этаж.

25.03.2020 У Вани все хорошо: пишет дипломную работу дома, правда, из-за всей ситуации с коронавирусом неизвестно, когда будет защита. Передвигается пока только с помощью костылей, но ездит на длительные расстояния на машине. Скоро закончит курс «Зометы», раздвигает эндопротез в детском отделении. Иногда приходят ребята из института, но из-за карантина решили пока воздержаться от посещений.

11.10.2019 У Вани все хорошо: врачи раздвигают протез, осталось еще семь раздвижек. Ваня еще боится ходить без костылей, но все надеются, что и с этим скоро будут перемены к лучшему. Ваня восстановился в институте, пока туда еще, правда, не ездил, так что это большая цель на ближайшее время. В общем, все идет своим чередом.

09.08.2019 На днях Ване сделали очередную раздвижку и рентген — результаты очень неплохие! В гости к Ване приезжают друзья из института и школы, хорошее настроение продолжает возвращаться!

19.06.2019 Иван продолжает восстанавливаться после операции. Ему закрепили ортез, он может ходить на костылях, но встать самостоятельно пока не может без посторонней помощи. На протяжении трех месяцев протез будут раздвигать, а Иван будет разрабатывать колено.

13.05.2019 Иван был госпитализирован в Онкоцентр имени Блохина в конце апреля, а 30 апреля ему провели операцию по установке эндопротеза. 6 мая сделали повторную операцию, так как эндопротез не устанавливался в нужном положении. Сейчас идет восстановление.

18.03.2019 Ваня дома, ждет госпитализации на операцию. Ориентировочно она произойдет в апреле, когда будет готов эндопротез. С инфекцией, занесенной во время последней операции, удалось справиться, сейчас Ваня чувствует себя нормально, все показатели в норме.

19.02.2019 Мы закрываем сбор средств для Вани. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

05.02.2019 У Вани долгая и сложная история болезни. Опухоль бедренной кости — остеосаркому — у него обнаружили 11 лет назад. Тогда в Центре им. Н.Н. Блохина он перенес операцию, химиотерапию, эндопротезирование — Ване установили нераздвижной протез. По основному диагнозу благодаря лечению у Вани все хорошо.

Через несколько лет длины протеза стало не хватать, ведь Ваня продолжал расти, поэтому ему установили новый раздвижной чешский протез. Но в один день он «сложился» прямо внутри ноги. Ваня перенес, в общей сложности, пять операций, в ходе которых длину удалось восстановить. А прошлой осенью у юноши обнаружили сильнейшую инфекцию, и старый протез пришлось удалить. Сейчас Ваня, лежа, ждет новую операцию — ему установят современный эндопротез с раздвижным механизмом. Именно раздвижным, потому что после операции надо будет очень аккуратно корректировать его длину. Эндопротез обойдется в 1 873 000 рублей. В рамках проекта «Адресная помощь» мы объявляем сбор средств для Вани.