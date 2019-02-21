|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|п. Холм-Жирковский, Смоленская обл.
|Возраст
|17 лет
Ход лечения
08.05.2019
Более двух месяцев после трансплантации. Очагов инфекций и признаков РТПХ нет. Цитомегаловирусная инфекция отступает, проблемы с тромбозами также разрешаются. Только иммунитет пока еще низкий. Стас выписан.
02.04.2019
Сегодня +33 сутки после трансплантации от мамы. Состояние стабильное. Кожный синдром разрешается. Трансплантат функционирует.
18.03.2019
Идет процесс приживления, терапия плановая, видимых инфекционных очагов и проявлений РТПХ нет.
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