Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Стас Румянцев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городп. Холм-Жирковский, Смоленская обл.
Возраст17 лет
Поделиться:

Ход лечения

08.05.2019

Более двух месяцев после трансплантации. Очагов инфекций и признаков РТПХ нет. Цитомегаловирусная инфекция отступает, проблемы с тромбозами также разрешаются. Только иммунитет пока еще низкий. Стас выписан.

02.04.2019

Сегодня +33 сутки после трансплантации от мамы. Состояние стабильное. Кожный синдром разрешается. Трансплантат функционирует.

18.03.2019

Идет процесс приживления, терапия плановая, видимых инфекционных очагов и проявлений РТПХ нет.

Весь ход лечения

Статьи о Стасе

21.02.2019

«Меньше знаешь — крепче спишь»

Победить рецидив острого лимфобластного лейкоза Стасу Румянцеву поможет трансплантация костного мозга.

Все статьи

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari