Ход лечения
19.07.2019
Катя выписывается в стабильном состоянии. Из проблем — вирусный бронхит.
24.06.2019
Трансплантация проведена две недели назад. Температура нормальная, костный мозг приживается, проявлений РТПХ нет.
05.06.2019
Катя прошла предтрансплантационное обследование и сегодня поступила в отделение трансплантации для проведения пересадки от брата.
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