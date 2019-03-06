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Катя Губарева

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородБрянск
Возраст22 года
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Ход лечения

19.07.2019

Катя выписывается в стабильном состоянии. Из проблем — вирусный бронхит.

24.06.2019

Трансплантация проведена две недели назад. Температура нормальная, костный мозг приживается, проявлений РТПХ нет.

05.06.2019

Катя прошла предтрансплантационное обследование и сегодня поступила в отделение трансплантации для проведения пересадки от брата.

Весь ход лечения

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17.03.2022

«В моей жизни появилась любовь и счастье»

Любимый жанр — привет из дома. Его передает Катя Губарева, которая лечилась три года назад от рецидива острого миелобластного лейкоза.

6.03.2019

«Второй сезон» Кати Губаревой

У девушки рецидив острого миелобластного лейкоза, а лечение в Центре им. Димы Рогачева стало для нее платным.

27.03.2020

А не достать ли из шкафа укулеле?..

Что делать дома на карантине? Рассказывают подопечные фонда, которые проводят на «карантине» по несколько месяцев. Или лет.

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