Позавчера в курской больнице умер Илья Кочетов.

У юноши был очень сложный вариант лейкоза с крайне агрессивным течением, и шанс ему давала только трансплантация костного мозга. К сожалению, даже после трансплантации лейкоз вскоре рецидивировал — так бывает. И уже в конце августа стало ясно, что вылечить Илью современная медицина не может. Оставалась только паллиативная поддержка, которую Илья получал дома.

Илья был младшим ребенком в семье. Вдумчивым, умным, начитанным. Он увлекался изучением английского языка, но больше всего хотел стать инженером... Илья немного не дожил до своего семнадцатилетия.

Светлая память. Сил близким.