17.10.2019
Позавчера в курской больнице умер Илья Кочетов.
У юноши был очень сложный вариант лейкоза с крайне агрессивным течением, и шанс ему давала только трансплантация костного мозга. К сожалению, даже после трансплантации лейкоз вскоре рецидивировал — так бывает. И уже в конце августа стало ясно, что вылечить Илью современная медицина не может. Оставалась только паллиативная поддержка, которую Илья получал дома.
Илья был младшим ребенком в семье. Вдумчивым, умным, начитанным. Он увлекался изучением английского языка, но больше всего хотел стать инженером... Илья немного не дожил до своего семнадцатилетия.
Светлая память. Сил близким.
03.07.2019
Илья выписан, состояние стабильное. Запланирована следующая госпитализация для полного обследования, даны рекомендации.
01.07.2019
Илья в полной ремиссии, однако есть некоторый сдвиг химеризма.
Из проблем — признаки желудочно-кишечной РТПХ, поэтому нужна терапия.
Статьи об Илье
«В больнице много лишений, но я смирился»
Впереди у 16-летнего Ильи экзамены, окончание школы, поступление. Юноша усердно готовится... пока врачи готовят его к пересадке костного мозга.