17.08.2019 Джансу выписана.

15.07.2019 Два месяца после пересадки, все неплохо. Улучшение аппетита, но пока еще нужно лечебное питание, а также терапия «Эксиджадом» для лечения перегрузки железом.

15.06.2019 Донорский костный мозг функционирует, состояние стабильное, тяжелых осложнений нет. Продолжена плановая терапия.

25.05.2019 Мы закрываем сбор средств для Джансу. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Несколько дней назад Джансу провели трансплантацию. Пока состояние тяжелое из-за перенесенной терапии и побочных эффектов лекарств, врачи модифицируют лечение, ведется мониторинг состояния девочки.

10.04.2019 У Джансу редкая наследственная болезнь — талассемия. Это заболевание кроветворной системы, при котором нарушается синтез гемоглобина. Оказалось, что родители Джансу — носители дефектного гена: об этом они узнали только после консультации с генетиком Центра детской гематологии им. Дмитрия Рогачева, когда у Джансу обнаружили заболевание. Примерно каждые две-три недели на протяжении вот уже двух лет девочка ложится в больницу, где ей переливают эритроцитную массу. Чтобы наконец-то забыть о больничной палате и начать жить нормальной жизнью, нужна трансплантация костного мозга. Только она может радикально помочь больным с таким диагнозом. Родителей в таких случаях нежелательно использовать в качестве доноров, поэтому для Джансу нашли неродственного донора из Германии. Осталось только оплатить процедуру его поиска и активации. Она обойдется в 1 700 000 рублей. В рамках проекта «Трансплантация костного мозга» мы объявляем сбор средств для Джансу.