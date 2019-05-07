|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|Ейск Краснодарского края
|Возраст
|20 лет
Ход лечения
26.07.2019
Два с лишним месяца после трансплантации. Все хорошо, Настя выписана. В конце августа предстоит госпитализация в «Русское поле» на реабилитацию.
01.07.2019
Настя в ремиссии, костный мозг функционирует, все неплохо. Да и самочувствие лучше: меньше болит голова. Препарат «Мозобаил» в итоге Насте не понадобился — собрать стволовые клетки удалось без него. Иногда так случается. Собранные средства пошли на «Мозобаил» для другой пациентки Центра — Полины Голобородько.
11.06.2019
Мы закрываем сбор средств для Насти. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
Насте проведена трансплантация от сестры, она понемногу восстанавливается, на 11-е сутки началась тенденция к приживлению. Продолжена плановая терапия, наблюдение в динамике.
07.05.2019
Три месяца назад Настя с диагнозом острый миелобластный лейкоз была госпитализирована в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Уже сейчас врачам понятно, что без трансплантации костного мозга не обойтись. Но к ней необходимо как следует подготовиться, иначе есть риск неприживления трансплантата. Сейчас Насте нужен препарат для мобилизации стволовых клеток «Мозобаил». Его стоимость — 1 003 000 рублей.
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