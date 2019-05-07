Три месяца назад Настя с диагнозом острый миелобластный лейкоз была госпитализирована в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Уже сейчас врачам понятно, что без трансплантации костного мозга не обойтись. Но к ней необходимо как следует подготовиться, иначе есть риск неприживления трансплантата. Сейчас Насте нужен препарат для мобилизации стволовых клеток «Мозобаил». Его стоимость — 1 003 000 рублей.