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Настя Цой

Сбор завершен
ДиагнозОстрый миелобластный лейкоз
ГородЕйск Краснодарского края
Возраст20 лет
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Ход лечения

26.07.2019

Два с лишним месяца после трансплантации. Все хорошо, Настя выписана. В конце августа предстоит госпитализация в «Русское поле» на реабилитацию.

01.07.2019

Настя в ремиссии, костный мозг функционирует, все неплохо. Да и самочувствие лучше: меньше болит голова. Препарат «Мозобаил» в итоге Насте не понадобился — собрать стволовые клетки удалось без него. Иногда так случается. Собранные средства пошли на «Мозобаил» для другой пациентки Центра — Полины Голобородько.

11.06.2019

Мы закрываем сбор средств для Насти. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!

Насте проведена трансплантация от сестры, она понемногу восстанавливается, на 11-е сутки началась тенденция к приживлению. Продолжена плановая терапия, наблюдение в динамике.

07.05.2019

Три месяца назад Настя с диагнозом острый миелобластный лейкоз была госпитализирована в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева. Уже сейчас врачам понятно, что без трансплантации костного мозга не обойтись. Но к ней необходимо как следует подготовиться, иначе есть риск неприживления трансплантата. Сейчас Насте нужен препарат для мобилизации стволовых клеток «Мозобаил». Его стоимость — 1 003 000 рублей.

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Статьи о Насте

15.05.2019

Цветы, шары и вся семья в сборе: такой будет выписка Насти Цой

Настя приехала в больницу лечиться. Строго выполняет рекомендации, но уже строит планы на выписку. Хотя пока главная цель — пересадка костного мозга.

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