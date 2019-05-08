У Юры острый лимфобластный лейкоз и два рецидива. После первого ему сделали пересадку костного мозга, донором стала младшая сестра. Трансплантант прижился без осложнений. Но во время контрольного обследования выяснилось, что болезнь вернулась: очаги лейкемических клеток обнаружились уже вне костного мозга. Чтобы ее победить, Юре необходимо три курса инновационного и очень дорогого иммунопрепарата «Блинцито». Его стоимость — 2 420 670 рублей.