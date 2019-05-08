Ход лечения
01.08.2019
Признаков РТПХ нет. Трансплантат функционирует. Юра проходит очередной этап терапии. Состояние удовлетворительное.
19.06.2019
Юре начат курс «Блинцито». Переносит удовлетворительно. Мальчик также был консультирован ортопедом.
06.06.2019
Мы закрываем сбор средств для Юры. Вся необходимая сумма собрана, спасибо!
08.05.2019
У Юры острый лимфобластный лейкоз и два рецидива. После первого ему сделали пересадку костного мозга, донором стала младшая сестра. Трансплантант прижился без осложнений. Но во время контрольного обследования выяснилось, что болезнь вернулась: очаги лейкемических клеток обнаружились уже вне костного мозга. Чтобы ее победить, Юре необходимо три курса инновационного и очень дорогого иммунопрепарата «Блинцито». Его стоимость — 2 420 670 рублей.
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