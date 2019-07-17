15.01.2020 Мы получили известие о смерти Насти Шиловой.

Врачи делали все возможное, чтобы спасти девочку, но течение болезни было слишком агрессивным. Уже через четыре месяца после трансплантации случился очередной рецидив, развивавшийся очень бурно, и стало ясно, что об излечении уже речи не идет - можно только попытаться некоторое время сдерживать болезнь...

Настя любила рисовать и готовить, она хотела стать кондитером. Она понимала, насколько серьезно больна, и больше всего на свете мечтала выздороветь.

Светлая память. Сил близким.

06.09.2019 Все неплохо, Настя переведена на амбулаторное наблюдение, через 10 дней — на контроль.

05.08.2019 Мы закрываем сбор средств для Насти. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Насте провели трансплантацию, и донорский костный мозг уже прижился и заработал. Через несколько дней девочке предстоит контрольная пункция. В целом все планово.

17.07.2019 У 15-летней Насти рецидив острого лимфобластного лейкоза. Она проходит лечение в Областной детской клинической больнице Екатеринбурга. Сейчас девочка в отделении трансплантации костного мозга. Но нужно еще оплатить противоопухолевый препарат «Треосульфан», используемый для кондиционирования. И приобрести «Кансидас», нужный для борьбы с опасной грибковой инфекцией. Стоимость лекарств 956 200 рублей. В рамках проекта «Лекарства» мы объявляем сбор средств для Насти.