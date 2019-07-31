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Света Коган

Сбор завершен
ДиагнозМиелодиспластический синдром
Городг. Москва
Дата смерти17.08.2020
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20.08.2020 Не стало Светы Коган.
Почти год мы не писали о девочке на сайте. А за это время произошло много событий.
Через четыре месяца после трансплантации болезнь у Светы вернулась. Более того, теперь уже вместо миелодиспластического синдрома у нее развился острый миелоидный лейкоз.
Была предпринята попытка вывести Свету в ремиссию с помощью самых современных лекарств и провести вторую трансплантацию. Но прошло всего сто дней после повторной пересадки — и снова рецидив. Ничего сделать уже было нельзя. Родители Светы боролись до конца, искали варианты новейшей терапии за рубежом, но все произошло слишком быстро. 17 августа Света умерла в реанимации Морозовской больницы.
Света была ярким и творческим человеком. Она любила красоту, постоянно рисовала, придумывала много интересного. И очень хотела жить и быть здоровой.
Светлая память. Сил близким.

23.10.2019 +69 сутки после трансплантации, все неплохо. Продолжена плановая терапия и динамическое наблюдение.

18.09.2019 Состояние Светы стабильное, все неплохо. Переведена в стационар кратковременного лечения.

27.08.2019 Трансплантация проведена, уже появились свои лейкоциты, а вот переливания тромбоцитов пока еще нужны.

12.08.2019 Света переведена в отделение трансплантации. Начата терапия кондиционирования.

05.08.2019 Мы закрываем сбор средств для Светы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Света готовится к трансплантации, которая должна пройти уже в августе.

31.07.2019 У Светы миелодиспластический синдром, она лечится в Центрe детской гематологии амбулаторно: приезжает на терапию и уезжает домой. Но вскоре Света госпитализируется в центр надолго. Ей предстоит трансплантация костного мозга от неродственного донора. Только она способна победить болезнь, иначе синдром может трансформироваться в острый миелобластный лейкоз. Поиск и активации неродственного донора из Германии обойдется в 1 700 000 рублей. В рамках проекта «Трансплантация костного мозга» мы объявляем сбор средств для девушки.

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Статьи о Свете

31.07.2019

«В жизни нет ничего важнее здоровья»

У Светы миелодиспластический синдром, если его не вылечить, он может превратиться в острый миелобластный лейкоз.

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