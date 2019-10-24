17.02.2020 Даша приезжала в Центр на проверку, сохраняется положительная динамика в лечении — «Венклекста» помогает. Девочку снова выписывают домой, но терапию препаратом нужно продолжать и дальше. Даша снова нуждается в поддержке благотворителей, лекарство обойдется в 1 118 000 рублей.

Даша сейчас снова получает терапию по месту жительства. Сохраняется ремиссия, но прием «Венклексты» пока еще надо продолжать. Девочка приедет на проверку ориентировочно в середине мая.

10.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Даши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

10.12.2019 Даша выписывается домой. Там она будет продолжать прием «Венклексты», а в конце января должна снова приехать на проверку и планирование дальнейшей терапии.

28.11.2019 Даша в ремиссии, врачи довольны результатами терапии. Только она сильно похудела, нужно дополнительное питание.

07.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Даши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Даша неплохо себя чувствует, из проблем — железодефицитная анемия, так что надо принимать еще и препараты железа.

24.10.2019 Даша вновь нуждается в продолжении терапии препаратом «Венклекста», на ближайшие курсы для девочки собрать необходимо 1 534 000 рублей. Мы объявляем сбор средств для Даши.

03.10.2019 Даша продолжает лечиться теми же препаратами, чувствует себя хорошо.

26.08.2019 Мы закрываем сбор средств для Даши. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Сейчас Даша в клинике, продолжает терапию с препаратами «Венклекста» и «Ацеллбия», а также получает сопроводительную терапию.

14.08.2019 Даша — необычная пациентка для нашего фонда. Ее диагноз — хронический лимфолейкоз. Считается, что эта болезнь практически не встречается в детском и молодом возрасте, средний возраст больных превышает 70 лет. Но, как мы видим, у всех правил есть исключения.

Сейчас Даша находится в Центре детской гематологии имени Дмитрия Рогачёва. Стандартов лечения таких больных нет, и, чтобы назначить девочке терапию, собирался консилиум. Было решено использовать несколько современных противоопухолевых препаратов, в том числе лекарство «Венклекста». На его покупку нужно 512 000 рублей. В рамках проекта «Противоопухолевая терапия» мы объявляем сбор средств для Даши.