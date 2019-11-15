28.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Коли. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

06.12.2019 Коля лечит кожную инфекцию, которая развилась на фоне иммуносупрессивной терапии после повторной трансплантации. Проводится диагностика: возможно, потребуется усиление антибактериальной терапии. Организм ослаблен, и Коля получает специальное питание «Интестамин».

27.12.2019 Состояние мальчика стабилизировалось, с инфекционными осложнениями он справился, и на новогодние праздники Колю отпускают домой.

15.11.2019 Коля еще в боксе ТКМ, но в целом мальчик чувствует себя неплохо. А в это время в отделении проходит через химиотерапию его брат-близнец Марат. Мальчик тоже заболел: лейкоз у него обнаружили, когда он должен был стать донором Коли. Сейчас Коля нуждается в зарубежном препарате «Дефителио». Это дорогостоящее лекарство обойдется в 2 019 000 рублей.

28.10.2019 Месяц назад Коле проведена повторная пересадка. Есть инфекционные осложнения и серьезные сосудистые проблемы, для решения которых понадобится препарат «Дефителио».

23.09.2019 Мы закрываем сбор средств для Коли. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

У Коли отторжение трансплантата, нужна повторная пересадка. Оказалось, что трансплантация от брата-близнеца невозможна, поэтому донором снова будет папа.

11.09.2019 В августе Коля перенес трансплантацию костного мозга от папы. При его разновидности острого лимфобластного лейкоза без пересадки было не обойтись. Мальчик лечится в Российской детской клинической больнице, у него ранний посттрансплантационный период. В это время организм подвержен самым разным осложнениям, Коле для решения некоторых проблем необходимо получать противогрибковый препарат «Микамин». В лекарстве нуждаются и другие пациенты отделения. Собрать необходимо 311 000 рублей. В рамках проекта «Противогрибковая терапия» мы объявляем сбор средств для Коли и других пациентов.