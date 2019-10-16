25.02.2020 Оля в ремиссии, очагов инфекций не обнаружено. Есть некоторые проблемы, но в целом все довольно стабильно.

03.02.2020 Почти два месяца после трансплантации. Состояние стабильное. Оля проходит плановое обследование.

10.01.2020 Почти месяц после трансплантации. Видимых инфекционных очагов и проявлений реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ) нет. Трансплантат функционирует. Все неплохо, только иногда болят ноги. Олю переводят в стационар кратковременного лечения.

15.12.2019 Трансплантация проведена в срок. Проведена модификация противогрибковой профилактики, в остальном продолжена плановая терапия согласно листу назначений. Ждем приживления.

05.12.2019 Оля переведена в трансплантационное отделение. Введение донорских клеток назначено на 11 декабря.

28.11.2019 Месяц назад Оле был начат очередной курс химиотерапии, сейчас кроветворение после него потихоньку восстанавливается. Девушка продолжает получать «Ноксафил». Потом ей потребуется трансплантация костного мозга.

24.10.2019 Мы закрываем сбор средств для Оли. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Оля начинает следующий блок химиотерапии с целью консолидации (закрепления) ремиссии.

16.10.2019 Оля лечится от острого миелобластного лейкоза. После очередного блока химиотерапии у нее начались серьезные проблемы с губами. Для борьбы с этой неприятной, опасной грибковой инфекцией девушке необходим дорогостоящий противогрибковый препарат «Ноксафил». Он обойдется в 400 000 рублей. Мы объявляем сбор средств для Оли.