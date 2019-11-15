|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Обуса Иркутской области
|Возраст
|8 лет
24.07.2020 Марат выписан на поддержку.
10.03.2020 Лечение продолжается, все планово.
05.02.2020 Марат в ремиссии, проходит второй этап терапии консолидации, особых токсических и инфекционных осложнений нет, все планово.
10.01.2020 Марат планово проходит лечение, особых токсических и инфекционных осложнений нет, мальчик на амбулансе, в пансионате больницы.
28.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Марата. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Марат, к счастью, вовремя вышел в ремиссию, сейчас продолжает плановую терапию. Были небольшие осложнения, но с ними удалось справиться.
15.11.2019 Острый лимфобластный лейкоз у Марата обнаружили случайно. Он должен был стать донором костного мозга для своего-брата близнеца Коли, который лечился в Российской детской клинической больнице. Но врачи Иркутска обнаружили неладное и у самого Марата, а врачи РДКБ подтвердили лейкоз и положили его на лечение. Сейчас мальчик проходит через химиотерапию, с ним в отделении лежит папа, с Колей в ТКМ — мама. Сейчас для продолжения лечения ему необходимы не зарегистрированные в России препараты «Кидролаза» и «Онкаспар» общей стоимостью 1 421 000 рублей.
Ваша помощь Марату
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Марат должен был стать донором костного мозга для брата-близнеца. Но у него тоже обнаружили острый лейкоз.