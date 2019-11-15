Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Марат Митяев

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Обуса Иркутской области
Возраст8 лет
Поделиться:

24.07.2020 Марат выписан на поддержку.

10.03.2020 Лечение продолжается, все планово.

05.02.2020 Марат в ремиссии, проходит второй этап терапии консолидации, особых токсических и инфекционных осложнений нет, все планово.

10.01.2020 Марат планово проходит лечение, особых токсических и инфекционных осложнений нет, мальчик на амбулансе, в пансионате больницы.

28.11.2019 Мы закрываем сбор средств для Марата. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Марат, к счастью, вовремя вышел в ремиссию, сейчас продолжает плановую терапию. Были небольшие осложнения, но с ними удалось справиться.

15.11.2019 Острый лимфобластный лейкоз у Марата обнаружили случайно. Он должен был стать донором костного мозга для своего-брата близнеца Коли, который лечился в Российской детской клинической больнице. Но врачи Иркутска обнаружили неладное и у самого Марата, а врачи РДКБ подтвердили лейкоз и положили его на лечение. Сейчас мальчик проходит через химиотерапию, с ним в отделении лежит папа, с Колей в ТКМ — мама. Сейчас для продолжения лечения ему необходимы не зарегистрированные в России препараты «Кидролаза» и «Онкаспар» общей стоимостью 1 421 000 рублей.

Ваша помощь Марату

Все пожертвования

Статьи о Марате

15.11.2019

Братья по несчастью

Марат должен был стать донором костного мозга для брата-близнеца. Но у него тоже обнаружили острый лейкоз.

Все статьи

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari