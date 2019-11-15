15.11.2019 Острый лимфобластный лейкоз у Марата обнаружили случайно. Он должен был стать донором костного мозга для своего-брата близнеца Коли, который лечился в Российской детской клинической больнице. Но врачи Иркутска обнаружили неладное и у самого Марата, а врачи РДКБ подтвердили лейкоз и положили его на лечение. Сейчас мальчик проходит через химиотерапию, с ним в отделении лежит папа, с Колей в ТКМ — мама. Сейчас для продолжения лечения ему необходимы не зарегистрированные в России препараты «Кидролаза» и «Онкаспар» общей стоимостью 1 421 000 рублей.