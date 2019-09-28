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Марта Песецкая

Сбор завершен
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городг. Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Возраст7 лет
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31.01.2020 Марта закончила основную химиотерапию, выписана домой, будет приезжать на проверки и курсы поддерживающей терапии каждые 6 недель.

10.01.2020 У Марты все планово, лечение подходит к завершающему этапу. Девочка на амбулаторной квартире, приходит в отделение на анализы и процедуры.

26.11.2019 В июне Марта с диагнозом острый лимфобластный лейкоз приехала лечиться в Российскую детскую клиническую больницу. Девочка уже прошла несколько блоков химиотерапии и вылечилась от грибковой инфекции. Сейчас Марта продолжает терапию, но живет в амбулаторной квартире, которую арендует фонд «Подари жизнь».

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Статьи о Марте

28.09.2019

Дом у Марты далеко

Во время лечения Марта с мамой Майей жили на амбулаторной квартире и каждый день ходили в больницу на процедуры.

6.11.2019

Доноры помогли Марте. Помощи ждут и другие дети

Чтобы продолжать лечиться, маленькой Марте нужна была донорская кровь. Два месяца назад в больнице она была. А сейчас — нет.

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