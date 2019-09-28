31.01.2020 Марта закончила основную химиотерапию, выписана домой, будет приезжать на проверки и курсы поддерживающей терапии каждые 6 недель.

10.01.2020 У Марты все планово, лечение подходит к завершающему этапу. Девочка на амбулаторной квартире, приходит в отделение на анализы и процедуры.

26.11.2019 В июне Марта с диагнозом острый лимфобластный лейкоз приехала лечиться в Российскую детскую клиническую больницу. Девочка уже прошла несколько блоков химиотерапии и вылечилась от грибковой инфекции. Сейчас Марта продолжает терапию, но живет в амбулаторной квартире, которую арендует фонд «Подари жизнь».