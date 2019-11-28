Мы очень радовались за Диму, когда в апреле его выписали домой, но спустя всего несколько месяцев, в ноябре, у Димы случился второй рецидив. Он вернулся в Центр детской гематологии, состояние было и остается очень непростым. Но нужно лечиться и бороться.

Из-за токсичности терапии, которая скоро предстоит Диме, у него может развиться очень опасное осложнение — веноокклюзивная болезнь печени. Юноше нужен зарубежный препарат «Дефителио», стоимость которого, а это 2 027 000 рублей, для семьи Димы неподъемная сумма. Пожалуйста, поддержите мальчика еще раз.