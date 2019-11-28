|Диагноз
|Острый миелобластный лейкоз
|Город
|г. Ковров Владимирской области
|Дата смерти
|12.02.2021
12.02.2021
Сегодня Димы не стало. На днях Дима в тяжелом состоянии был переведен в отделение реанимации, к сожалению, возникшие серьезные осложнения — грибковая пневмония на фоне нутритивной недостаточности — не удалось преодолеть. Светлая память Диме. Сил родителям.
25.01.2021
Мы очень радовались за Диму, когда в апреле его выписали домой, но спустя всего несколько месяцев, в ноябре, у Димы случился второй рецидив. Он вернулся в Центр детской гематологии, состояние было и остается очень непростым. Но нужно лечиться и бороться.
Из-за токсичности терапии, которая скоро предстоит Диме, у него может развиться очень опасное осложнение — веноокклюзивная болезнь печени. Юноше нужен зарубежный препарат «Дефителио», стоимость которого, а это 2 027 000 рублей, для семьи Димы неподъемная сумма. Пожалуйста, поддержите мальчика еще раз.
14.04.2020
Наконец-то! Дима выписан. Все неплохо.
10.03.2020
80 дней после трансплантации. Вирусная нагрузка снижается, но терапия пока еще нужна. В целом Диме наконец-то лучше, он усиленно занимается по рекомендациям реабилитологов и очень рад успехам. Мечтает поскорее поехать домой.
14.02.2020
Скоро два месяца после пересадки. Дима по-прежнему получает лекарства для борьбы с инфекциями — «Амфолип» и «Фоскавир». Были зафиксированы проблемы с нервной системой, но сейчас стало получше.
24.12.2019
Введение донорских клеток проведено 20 декабря. Пока все планово.
19.12.2019
Мы закрываем сбор средств для Димы. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
Дима уже в трансплантационном отделении, пересадка от отца должна произойти буквально на днях.
28.11.2019
У Димы сложный и весьма агрессивный вариант острого миелобластного лейкоза, который может вернуться даже после трансплантации костного мозга. Надо всеми силами этого избежать. Поэтому перед пересадкой Дима должен пройти лечение препаратами «Дарзалекс» и «Венклекста» (это новейшие противоопухолевые лекарства) и «Мозобаил» (этот препарат как бы выгоняет из костного мозга «спящие» опухолевые клетки и позволяет «химии» уничтожить их). Кроме того, для проведения кондиционирования Дима нуждается в «Актемре», «Бартизаре» и «Тепадине». Все лекарства обойдутся в 3 071 000 рублей.
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Дима мечтает по-настоящему отдохнуть и выспаться
Лечение расписано по минутам, вставать приходится в шесть утра, а скоро предстоит пройти еще и пересадку костного мозга — напряжение растет.