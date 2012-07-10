|Диагноз
|Глиома хиазмально-селлярной области
|Город
|Озерск Челябинской области
|Дата смерти
|28.01.2020
28.01.2020 Умер один из наших самых давних подопечных — Миша Козлов.
Опухоль головного мозга у Миши была выявлена еще до рождения. Он родился 6 августа 2011 года и уже через четыре месяца оказался на операционном столе. А потом снова.
Опухоль была доброкачественная, но огромных размеров, полностью избавиться от нее было нельзя. Тем не менее врачи делали все возможное, и в какой-то момент Мишино состояние стабилизировалось. И родные мальчика, и доктора прилагали максимум усилий для реабилитации ребенка. Он наблюдался и в НМИЦ нейрохирургии, и в Научно-практическом центре в Солнцеве, и в Центре имени Дмитрия Рогачева. Еще в декабре пришла новость, что Мише предстоит очередной реабилитационный курс, а уже в январе мы получили трагическое известие о смерти мальчика... Долгая героическая борьба закончилась.
Искренние соболезнования близким.
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