30.04.2020 Медину отпустили домой!

25.03.2020 Продолжается плановая терапия, все стабильно, видимых очагов инфекций нет.

03.03.2020 Мы закрываем сбор средств для Медины. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!

Медина уже получила введение «Онкаспара», состояние стабильное.

28.02.2020 Медина заболела в январе: мама заметила странные синяки. В больнице по месту жительства девочка получала переливания крови, а в Центр детской гематологии им. Дмитрия Рогачева попала на дообследование. Диагноз поставлен — острый лимфобластный лейкоз, лечение начато. Но в связи с непереносимостью препарата «Аспарагиназа» сейчас девочке необходим один флакон противоопухолевого «Онкаспара», который не зарегистрирован в России. Его стоимость 169 000 рублей.