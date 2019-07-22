Вчера пришло известие одновременно ожидаемое и неожиданное, как сказали наши коллеги. Умер Джамал Абдуселимов.

Когда Джамала выписали из клиники в сентябре прошлого года, уже было ясно, что излечить саркому не удастся: болезнь вновь начала прогрессировать, несмотря на лечение. Мы не стали об этом прямо писать на сайте, потому что в то время у Джамала еще сохранялась надежда, а вот у врачей уже надежды не было... Все эти месяцы юноша был под опекой паллиативной программы фонда.

Джамал был нашим дорогим другом. И он, и его мама от всего сердца благодарили всех, кто помогал им, кто боролся за них, кто просто был рядом.

Джамал очень хотел стать хирургом и спасать людей. Как жаль, что ему был отведен такой короткий срок жизни.

Светлая память.