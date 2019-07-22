20.05.2021
Вчера пришло известие одновременно ожидаемое и неожиданное, как сказали наши коллеги. Умер Джамал Абдуселимов.
Когда Джамала выписали из клиники в сентябре прошлого года, уже было ясно, что излечить саркому не удастся: болезнь вновь начала прогрессировать, несмотря на лечение. Мы не стали об этом прямо писать на сайте, потому что в то время у Джамала еще сохранялась надежда, а вот у врачей уже надежды не было... Все эти месяцы юноша был под опекой паллиативной программы фонда.
Джамал был нашим дорогим другом. И он, и его мама от всего сердца благодарили всех, кто помогал им, кто боролся за них, кто просто был рядом.
Джамал очень хотел стать хирургом и спасать людей. Как жаль, что ему был отведен такой короткий срок жизни.
Светлая память.
29.09.2020
Джамал дома, состояние стабильное. Несмотря на сложности с основным заболеванием, он активен, учится в институте.
14.07.2020
Джамал выписан в связи с окончанием этапа терапии. Через месяц предстоит МРТ, после чего будет определена тактика дальнейшего лечения.
02.07.2020
Нога меньше болит, Джамал даже может сделать несколько шагов с опорой на нее. Сегодня должно быть обследование с целью оценки состояния после проведенной специфической терапии.
17.06.2020
По результатам обследования консилиумом принято решение об отмене операции на легких, так как скорее всего визуализируются не метастазы, а фиброз. Далее планируется проведение еще одного блока химиотерапии. Джамал чувствует себя неважно из-за болей в ноге, которые никак не проходят, но очень рад отмене операции.
11.06.2020
Джамал стабилен, видимых очагов инфекции нет, боли уменьшаются. Продолжена плановая терапия. Через несколько дней будет операция по удалению метастазов в легком.
14.05.2020
У Джамала стабилизация опухолевого процесса. Проведено три блока химиотерапии, а сегодня проводится операция по удалению опухоли и реконструции кости.
08.05.2020
Мы закрываем сбор средств для Джамала. Вся необходимая сумма собрана. Спасибо!
24.03.2020
Джамал вернулся в Центр детской гематологии им. Димы Рогачёва с рецидивом [остеосаркомы](https://new.podari-zhizn.ru/ru/get-help/meditsinskii-spravochnik/spravochnik-po-boleznyam/osteosarkoma). В октябре казалось, что все будет хорошо: основное лечение было закончено и юношу выписали домой под наблюдение местных врачей. Но сейчас лечение необходимо начинать заново, и продолжено оно может быть только в Центре.
Дело в том, что ситуация у Джамала очень сложная, и стандартная терапия, которую ему могут предложить взрослые клиники, в его ситуации вряд ли сработает. Сейчас речь идет о необычной терапии, которая была предложена в результате совместного обсуждения специалистов, и которая, судя по литературным данным и опыту врачей, может быть эффективной. При этом юноше потребуется также очень серьезная сопроводительная терапия, которая, возможно, также потребует индивидуального подхода. Джамалу предстоит два курса химиотерапии и, в случае их успеха, операция. Джамалу 18 лет, поэтому абсолютно все лечение в больнице для него платное. На ближайшее время собрать необходимо 3 500 000 рублей. Поддержите, пожалуйста, прекрасного юношу, который сам мечтает быть врачом и уже поступил в медицинский.
Ваша помощь Джамалу
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История Джамала, подопечного фонда, который закончил в этом году 11 класс и сдавал ЕГЭ прямо в больнице.